Semih Kılıçsoy’dan SABAH Spor’a iddialı açıklamalar! “Zincirleri kıracağım”

DÜNYA ETRAFIMDA DÖNÜYORDU

İlk sezonunda iyi performans sergiledim. İkinci senede sol açığa geçip yine sezon başı 2 maçta 2 asistle başladım, takım da iyi gidiyordu sonra bir anda yedeğe çekildim. Genç oyuncuyum hani yedeğe de çekilebilirim büyük kulüpte oynuyorum. Beşiktaş'ta yedekte kalabilirim 11'de oynayabilirim, oynamayabilirim ama oynamama sebebimi de bilmiyordum. Hani "Ben neden oynamıyorum?" diye sorduğumda net bir cevap da alamıyordum. Sonrasında tabii böyle şeyler etkiliyor çünkü genç oyuncuyum daha bir şey görmedim yani futbolda sadece iyiyi gördüm direkt iyi şeyler ile başladı ilk yılım. Sonra düşüş oldu mental olarak yıprandık. İçeride dışarıda baskı oldu. Taraftarlarımız da beklenti içerisinde olduğu için biraz baskı oldu. Kendi içimde de kendi baskımı oluşturdum ama iyi ki o dönemde o dönemleri yaşamışım diyorum çünkü bana güzel bir tecrübe oldu çok olgunlaştım. Genç yaşta olgunlaştım. İlk yıl tabiri caizse dünya benim etrafımda dönüyordu. İkinci sene tam tersi olduğunda bu bana tecrübe oldu. İyi tarafından bakıyorum. Çünkü olgunlaştım her anlamda. Hayata karşı, futbol anlamında, kafa olarak mental olarak daha kuvvetlendim.