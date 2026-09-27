Serdal Adalı ilk transferini açıkladı! “Italiano’nun hayalindeki isim” diyerek duyurdu...

"PRİMLER GÜNÜNDE YATIYOR"

Seçildiğiniz ilk sezon hem transfer hem sonuçlar olarak eleştiriler aldınız. Finansal tablo ne kadar etkiliydi?

"Devraldığımız Beşiktaş'ı kimseye anlatamadık. Harcama limitimiz yok denecek kadar azdı. UEFA limitlerine uymamaktan dolayı bir sene önceden gelen 900 bin euro cezayı ödedik. Her şeyi bilerek geldik. Bu işi düzeltip devam edeceğiz dedik. Mali açıdan bakınca tablo siyah ile beyaz kadar farklı. Çok iddialı olacak ama Türkiye'de 31'i akşamı futbolcusunun, personelinin maaşını yatıran başka bir kulüp olduğunu zannetmiyorum. 18 aylık dönemde belki 1-2 defa gecikmiştir, şimdi primler de gününde yatıyor."

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