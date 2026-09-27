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Serdal Adalı ilk transferini açıkladı! “Italiano’nun hayalindeki isim” diyerek duyurdu...
Serdal Adalı ilk transferini açıkladı! “Italiano’nun hayalindeki isim” diyerek duyurdu...
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kış transfer döneminde yapmak istediği ilk transferi açıkladı. Adalı, "Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu o." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 27.09.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 10:37