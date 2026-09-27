Trend Galeri Trend Spor Serdal Adalı ilk transferini açıkladı! “Italiano’nun hayalindeki isim” diyerek duyurdu...

Serdal Adalı ilk transferini açıkladı! “Italiano’nun hayalindeki isim” diyerek duyurdu...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kış transfer döneminde yapmak istediği ilk transferi açıkladı. Adalı, "Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu o." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.09.2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 10:37
Serdal Adalı ilk transferini açıkladı! Italiano’nun hayalindeki isim diyerek duyurdu...
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milliyet'e konuşan Adalı, kış transfer döneminde yapmak istediği ilk takviyeyi açıkladı. İşte tüm sözleri...

Serdal Adalı ilk transferini açıkladı! Italiano’nun hayalindeki isim diyerek duyurdu...

"PRİMLER GÜNÜNDE YATIYOR"

Seçildiğiniz ilk sezon hem transfer hem sonuçlar olarak eleştiriler aldınız. Finansal tablo ne kadar etkiliydi?

"Devraldığımız Beşiktaş'ı kimseye anlatamadık. Harcama limitimiz yok denecek kadar azdı. UEFA limitlerine uymamaktan dolayı bir sene önceden gelen 900 bin euro cezayı ödedik. Her şeyi bilerek geldik. Bu işi düzeltip devam edeceğiz dedik. Mali açıdan bakınca tablo siyah ile beyaz kadar farklı. Çok iddialı olacak ama Türkiye'de 31'i akşamı futbolcusunun, personelinin maaşını yatıran başka bir kulüp olduğunu zannetmiyorum. 18 aylık dönemde belki 1-2 defa gecikmiştir, şimdi primler de gününde yatıyor."

Serdal Adalı'dan Italiano itirafı: "Napoli ile görüşüyordu"

Serdal Adalı ilk transferini açıkladı! Italiano’nun hayalindeki isim diyerek duyurdu...

"Geçtiğimiz ay 31'i akşamı herkesin maaşları hesaplarına geçti, futbolcular da dahil. Sihirli değnek değmedi, planlamayı güzel yaptık. Geldiğimizden beri ücret ödemeleri, bonservisler, 18 ayda toplam ödediğimiz rakam 466 milyon euro. Bankaya olan borcumuz düştü, faiz düştü. Transfere de para harcadık. Bu sezon 48-50 milyon euro harcama yaptık. Geçtiğimiz kış 25-30 milyon harcamıştık."

Serdal Adalı ilk transferini açıkladı! Italiano’nun hayalindeki isim diyerek duyurdu...

Olağanüstü genel kurul, güven tazeleme mi?

"Güven tazeleme değil, çok yorulduk, Türkçesi bu. Mevcut yönetim kurulunun içinde herkes işini gücünü bıraktı, sabah memur gibi kulübe geliyorlar, akşam kaçta biterse artık. Kimsenin evi kalmadı. Devir teslim değil, yönetim kurulundan ayrılanlar Futbol A.Ş'de devam edecek. Anca yetiyoruz o zaman. Yine söylüyorum aldığımız Beşiktaş'ı anlatamadık. Utandım çıkıp anlatmaya. Vakit verirsen, emek verirsen bir şeyler ortaya çıkıyor. Tabii birde bu kadar transferleri yapıp, ters gitmesi de var bu işin."

Serdal Adalı ilk transferini açıkladı! Italiano’nun hayalindeki isim diyerek duyurdu...

ITALIANO'NUN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Italiaonu'nun benden şampiyonluk istemediler açıklamasını söylemek ister misiniz?

"Hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemeye gerek yok. Yeni kurulan, yeni projesi olan bir takımda bir şeyler ortaya çıkmadan şampiyonluktan söz etmek, ligdeki 6 maçı gördük. İlk yarının bitimine kadar takımı görmek lazım, eksikleri tamamlamak lazım. Ondan sonra zaten belli olur."

Serdal Adalı ilk transferini açıkladı! Italiano’nun hayalindeki isim diyerek duyurdu...

"Şampiyonluktan bahsetmek için de çok erken. Anlıyorum camiayı, taraftarı, o gün tribünlerin şampiyon diye bağırması, o ışığı ben de görüyorum ama fazla gaza gelmenin de manası yok. Ayaklarımızı yere sağlam basarak, istediğimiz programı da aksatmadan, havaya girmeden uygularsak yolumuza devam ederiz."

Serdal Adalı ilk transferini açıkladı! Italiano’nun hayalindeki isim diyerek duyurdu...

"DEVRE ARASINDA İMZA…"

"Yazın alamadığımız oyuncular oldu. Hocamız Willock'u istedi. İlk günden beri Willock, Willock… Kimse bilmiyor ama Willock'un sülalesini aldım İstanbul'a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi. Kontratı sezon sonu bitiyor."

Serdal Adalı ilk transferini açıkladı! Italiano’nun hayalindeki isim diyerek duyurdu...

"Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada."

Serdal Adalı ilk transferini açıkladı! Italiano’nun hayalindeki isim diyerek duyurdu...

"Rangers'da oynayan (Nicolas Raskin) oyuncuyu da almak istedik. Hocamız önceliği orta sahaya verdi. Eldeki oyuncuların yeterli olacağını ifade etmesi üzerine sol stoper almadık. Ara transferde ihtiyaçlarımızı yeniden değerlendirerek gerekeni yaparız."

Serdal Adalı ilk transferini açıkladı! Italiano’nun hayalindeki isim diyerek duyurdu...

YAYIN İHALESİ

"Kulüpler olarak bizim beklentimiz budur. Kulüpler Birliği ve TFF arasında bu konuda konsensüs var. Allah'ı var federasyon başkanı da bu konuda bizimle aynı fikirde. Yayıncı kuruluş hakkında başka alternatifler var. Ülke içinden de var, yurt dışından da var. Bu sefer 10. ayda başladık, yılbaşına kadar da yapacağız bu ihaleyi."

Serdal Adalı ilk transferini açıkladı! Italiano’nun hayalindeki isim diyerek duyurdu...

"Yeni alana süre kalsın diye. Oyalanmayacağız ve kimsenin bizi oyalamasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü artık katlanabilir bir hali kalmadı. İnşallah beklediğimiz rakamlara gelecek. Bu ligin değeri mevcut durumdan fazla. Buna inanıyoruz"

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör