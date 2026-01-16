Trend Galeri Trend Spor Serdal Adalı resmen açıkladı! Beşiktaş o bölgelere transfer yapacak | Abraham, Rafa ve Jörgensen sözleri

Serdal Adalı resmen açıkladı! Beşiktaş o bölgelere transfer yapacak | Abraham, Rafa ve Jörgensen sözleri

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün yaptığı sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adalı, transfer yapmak istedikleri pozisyonları da açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.01.2026 15:09 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 15:26
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün sponsorluk anlaşması için yaptığı imza töreninde önemli açıklamalar yaptı. Adalı, görüşme halinde olduğu transferler hakkında da konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİR HAFTA İÇİNDE..."

"Kış sezonunda transfer yapmak gerçekten zor. Biz boşta kalan, bize teklif edilen oyunculardan çok, bizim istediğimiz futbolcular üzerine yoğunlaşmış vaziyetteyiz. Bizden oynayan futbolcumuz istendiğinde nasıl ki çok kolay cevap vermiyorsak, karşı taraftan da o cevabı almak süre alıyor. Teknik ekibimiz transfer konusunda sıkı bir çalışma içerisinde. Tahmin ediyorum, önümüzdeki bir hafta içinde üstünde çalıştığımız futbolcularla ilgili bir sonuç alırız."

"ENKAZ EDEBİYATI YAPMAKTAN UZAK KALMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Transferlerin gecikmesinde mali sebepler yok. 1 yıldır maalesef ne kurumsal ne de futbol takımının işleyişi olarak düzgün bir yapı bulamadık. Bir sene içinde kurumsal yapıyı tekrar düzeltmek ve takımı tekrar ayağa kaldırmak kolay değil. Camianın zaten morali yerlerde. Bunların da üzerine olup biten "enkaz" edebiyatı yapmaktan da mümkün olduğu kadar uzak kalmaya çalışıyorum."

"DEMİR EGE'YE TEKLİF GELDİ"

"Demir Ege'ye teklif geldi, görüşürüyoruz teklif yapan kulüple. Kendisi de gitmek istiyor."

"SICAK BAKMIYORUZ"

"Abraham'a da gelen bir teklif var, işin açığı gitmesine çok sıcak bakmıyoruz. Onun haricinde teklif gelen herhangi bir futbolcu yok. Gelirse de oturur teknik kadroyla değerlendiririz. Abraham için Aston Villa'dan resmi sayılabilecek bir teklif geldi, İngiltere'den başka bir teklif daha geldi, şu anlık satmak gibi bir planımız yok. Teknik kadronun Aston Villa'dan istediği futbolcular var, bunu da biz onlara ilettik."

HANGİ BÖLGELERE TRANSFER GELECEK

"Teknik ekibimizin savunma bölgesine istekleri var. Paulista ve Jurasek gitti, böyle bir ihtiyaç doğdu ki oyuncular gitmeden de istekleri o yöndeydi. Hocanın forvet alalım gibi bir isteği yok, sol kanat, stoper ve emin olduğumuz bir 6 numara bakıyoruz."

"JORGENSEN GELMEK İSTİYOR"

"Jörgensen gelmek istiyor, oradaki sıkıntı kulübünün kiralama limitinin dolu olması, ilk önce o limiti açmaları lazım, bunu bekliyoruz. Bu birazcık zaman alacak. Belki de en son gelebilecek transferlerden biri."

"BUGÜN DE BİTEBİLİR..."

"Nuno Tavares transferinde oyuncuyla ilgili bir sıkıntı yok. Takımıyla görüşmeler sürüyor. Bugün de bitebilir, bir hafta içinde de bitebilir. Transfer bu... Bitmeyebilir ama alternatiflerimiz hazır."

"AGBADOU'NUN KULÜBÜNÜ BEKLİYORUZ"

"Agbadou için kulübüne teklif verdik, bekliyoruz. Futbolcu ile bir sıkıntı yok. Kulübü evet dediği gün transfer biter."

"3 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"

"30'a yakın futbolcu gitti takımdan, iyi de oynuyoruz, azaldıkça performansları yükseliyor. Kış transfer sezonunda son günlerde bir fırsat transferi doğmazsa 3 transfer yapmayı düşünüyoruz."

"KOYARIZ SANDIĞI, SEÇİM YAPARIZ"

"Beşiktaş'ta ne zaman bir şeyler düzelmeye başlasa sosyal medyada seçime gidiliyor, yönetim değiştiriliyor. İlk önce tüzüğü değiştireceğiz ve bu faizli borçları ödeyeceğiz. Beşiktaş'ın faizi kalmayacak, ondan sonra isteyen varsa koyarız sandığı seçim yaparız."

"BIRAKTIKLARINI TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Geçmiş yönetimler gibi ikiye üçe bölünmüş olduğumuz haberini pompalamaya çalıştılar, hep beraber çalışıyoruz, bir aile ortamı var. Beşiktaş camiası sosyal medyayla bir kez başkan seçti, bıraktıklarını temizlemeye çalışıyoruz."