Trend Galeri Trend Spor Sergen Yalçın, derbi galibiyetinin şifresini buldu! Beşiktaş, Galatasaray maçında...

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek. Avrupa kupalarına katlılım yolunda hedefini sürdüren siyah-beyazılar, mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmayı istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde stratejilerini hazırlamış durumda. İşte haberin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 06.03.2026 10:11 Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 10:25
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, tüm planları istediği gibi gitti ve sonunda Galatasaray derbisi geldi çattı.

Siyah-beyazlılar, üst üste 3 Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve derbiye moralli girdi.

Başakşehir maçıyla başlayan süreçte teknik heyetin tüm arzusu Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşanmamasıydı.

YENİ TRANSFERLER ETKİ YARATTI

Kartal'ın, kadrosuna kattığı Oh, Murillo, Olaitan, Agbadou ve Asllani'nin verdiği tabela katkıları dışında tesislerdeki ortama da ciddi pozitif etkileri olduğu düşünülüyor.

SADECE 3 GOL YEDİ

Beşiktaş, son 4 maçta tam 12 gol atarken sadece 3 gol yenmesi de takımdaki değişimin en önemli göstergesi oldu.

Hem savunmayı toparlayan hem de adeta hücuma kalkan siyah-beyazlılarda gole katkı veren oyuncu sayısı da arttı.

ORKUN ÖNE ÇIKTI

Son 4 karşılaşmadaki galibiyet periyodunda, 9 oyuncu gol sevinci yaşadı, başı 3 golle Oh çekti, onu Murillo takip etti. Asist yapan futbolcu sayısı ise 6 oldu. Burada ise öne çıkan isimler 2'şer asistle Orkun ve Rashica...

DERBİ PLANI HAZIR

Teknik direktör Sergen Yalçın, kurmayları ile birlikte G.Saray'ı dikkatle analiz ederken deneyimli çalıştırıcı, takımdan kendi oyunlarını rakibe kabul ettirmelerini ve maçın hakimi olarak baskı altına almak istediği belirtildi.

Sergen Yalçın ve ekibi, sarı-kırmızılı rakibini hücum presiyle durdurup gol silahları ile mat etmeyi planlıyor.

DEV DERBİYE 1 GÜN KALDI

Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

DÜDÜK OZAN ERGÜN'ÜN

Saat 20.00'de başlayacak kritik mücadelede hakem Ozan Ergün görev alacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

BEŞİKTAŞ, "DOLMABAHÇE"DE ÜSTÜN

Siyah-beyazlılar, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki maçlarda Galatasaray'a büyük üstünlük kurdu. Geride kalan sezonlarda iki ekip yenilenen statta 9 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 7'sini Beşiktaş, 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı. Derbilerde 1 maç ise beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş, 4 derbide ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Siyah-beyazlılar, bir maçın dışında 8 derbide de rakibine gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.