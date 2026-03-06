Trend
Sergen Yalçın, derbi galibiyetinin şifresini buldu! Beşiktaş, Galatasaray maçında...
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek. Avrupa kupalarına katlılım yolunda hedefini sürdüren siyah-beyazılar, mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmayı istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde stratejilerini hazırlamış durumda. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 06.03.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 10:25