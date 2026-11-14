Sergen Yalçın’dan forvetsiz sistem cevabı! ‘Biz daha yeni geldik’

Sabırlı olunması gerektiğinin altını çizen Sergen Yalçın, "Ben bir maç oynadım bu grupta, diğer maçları ben oynamadım. Belçika maçında takımın belli bir reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Pozitif taraflar var. Negatif taraflar var. 2-3 bulabilirdik ama 1-1'den sonra, 3-5 dakikalık moral bozukluğu 2. golü yedirdi. Bu seviyelerde olmaması gereken şeyler. Altı günlük süreçte iki maç oynuyoruz. Ben bu süreci hazırlık kampı gibi görüyorum. Biz yeni geldik. Ufak dokunuşlar yapmaya çalıştık. Oyun ve oyuncu pozisyonlarında değişiklikler yapmaya çalıştık. Bundan sonraki sürecin hazırlığı gibi düşünüyoruz. Daha hazır ve fit bir milli takım elimizde olduğunda skorlar lehimize dönecek, şüphemiz yok. Sabırlı olmamız lazım, beklemek lazım. Altı günlük süreçte iki maç var, bu kadar sürede işlerin ne kadar değişeceğini de sorgulamanız lazım" şeklinde konuştu.