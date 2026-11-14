Sergen Yalçın’dan forvetsiz sistem cevabı! ‘Biz daha yeni geldik’

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. maçında A Milli Futbol Takımı, Fransa'ya konuk olacak. Müsabaka öncesi Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Belçika maçı ile ilgili Sergen Yalçın, 'Belçika maçında ciddi reaksiyon verdik. Özellikle ilk 30 dakikada müthiş oynadık. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Bunu daha uzun süreye yaymalıyız. Oyunun tamamında oyunun içinde kaldık. Ancak savunma hataları ve basit gol yeme gibi negatif bölümler de vardı' dedi. 'UĞURCAN VE FERDİ'NİN DURUMLARI...' Oyuncuların durumuna parantez açan Sergen Yalçın, 'Sakat ve sakatlıktan çıkan oyuncularımız var. Fiziksel olarak hazır değiller. Belli sürelerde kullanmak zorunda kalıyoruz. Yarın da böyle olacak. Uğurcan Çakır ve Ferdi Kadıoğlu'nun durumları bugün belli olacak' şeklinde konuştu. Sergen Yalçın hazırlık sürecine dair, 'Bizim için hazırlık dönemi. Milli Takım'da çok hazırlanma süreciniz olmuyor. Belçika ve Fransa maçları oyuncularla tanışma, birbirimizi tanıma, yakınlaşma süreci oldu biraz da. Çok çalışma imkanımız olmadı. Avrupa Şampiyonası öncesi oyuncuların pozisyonları ve oyunla ilgili bazı denemeler yapıyoruz. Sonrasında net kararımızı vereceğiz. Oyunu oturtmaya çalışıyoruz. Milli Takım'ın kulüp takım havasına girmesi lazım. Bununla ilgili çalışıyoruz. Uzun dönemde Milli Takım iyi yerlere gelecek' açıklamasını yaptı. 'BAŞKA BİR FORMAT OYNAYACAĞIZ' Farklı bir formatla Fransa maçına çıkacaklarını belirten Sergen Yalçın, 'Fransa maçında başka bir format oynayacağız. Biraz daha korumacı bir takımla sahada olacağız. Oyuncuların pozisyonları da değişecek. Maç maç rakibe göre bu tür değişimler çok normal' dedi. Sabırlı olunması gerektiğinin altını çizen Sergen Yalçın, 'Ben bir maç oynadım bu grupta, diğer maçları ben oynamadım. Belçika maçında takımın belli bir reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Pozitif taraflar var. Negatif taraflar var. 2-3 bulabilirdik ama 1-1'den sonra, 3-5 dakikalık moral bozukluğu 2. golü yedirdi. Bu seviyelerde olmaması gereken şeyler. Altı günlük süreçte iki maç oynuyoruz. Ben bu süreci hazırlık kampı gibi görüyorum. Biz yeni geldik. Ufak dokunuşlar yapmaya çalıştık. Oyun ve oyuncu pozisyonlarında değişiklikler yapmaya çalıştık. Bundan sonraki sürecin hazırlığı gibi düşünüyoruz. Daha hazır ve fit bir milli takım elimizde olduğunda skorlar lehimize dönecek, şüphemiz yok. Sabırlı olmamız lazım, beklemek lazım. Altı günlük süreçte iki maç var, bu kadar sürede işlerin ne kadar değişeceğini de sorgulamanız lazım' şeklinde konuştu. 'BİZ DAHA YENİ GELDİK' Sergen Yalçın şu şekilde devam etti: 'Grupta sağlıklı bir durumda değiliz bunun hepimiz farkındayız. Biz daha yeni geldik. Bundan önceki hasarlı durumda biz yoktuk. Bunun toparlanacağını da lütfen bilelim. Bu durum böyle gitmeyecek. Biraz sabır, biraz zaman lazım.' 'Forvetsiz bir oyun olabilir mi' şeklindeki soruya Sergen Yalçın, 'Yok, olmaz. Forvetsiz oynama gibi bir niyetimiz yok. Ama yarınki maçta biraz daha kontrollü oynayacağız. Arka planı biraz daha sağlam tutmaya çalışacağız. Çok güçlü bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Umarım bizim için iyi olur' cevabını verdi.