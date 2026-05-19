Sergen Yalçın'ın vedası sonrası Beşiktaş için en doğru ismi açıkladı! 'Rafa Silva'yı kaçırdılar ellerinden'

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Sergen Yalçın'ın vedasını SABAH Spor yazarları değerlendirdi. Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Ahmet Çakar, siyah-beyazlılardaki flaş gelişmeyi yorumladı.

Giriş Tarihi: 18.05.2026 21:26 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 07:05
Süper Lig'de zirve yarışından erken kopan ve Türkiye Kupası hedefine ulaşamayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Sergen Yalçın'ın ayrılık kararını SABAH Spor yazarları mercek altına aldı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası en doğru ismi Levent Tüzemen açıkladı.

Murat Özbostan: Beşiktaş'ta hep kaos var. Artık başarısızlık bir gelenek gibi oldu. Sergen Yalçın ile de yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör yerli mi olmalı yoksa yabancı mı?

Gürcan Bilgiç: Beşiktaş'ın inişli-çıkışlı grafiğinin temelinde samimiyetsizlik yatıyor. Sergen Yalçın ikinci haftada takımın başına geldi. Onu hoca yapan, yorumculuğu sırasındaki iddialı cümleleri ve mevcut kadronun çok daha iyisini yapabileceğini iddia etmesiydi. Göreve geldiğinde ise zaman istedi, transfer dönemlerinin altını çizdi.

"RAFA SILVA'YI KAÇIRDILAR ELLERİNDEN"

Gürcan Bilgiç: Rafa Silva'yı kaçırdılar ellerinden. Bu dönem içinde en samimi konuşan Sergen Yalçın'dı. Ama bu bakış açısı, beklentilerin karşılığı değildi. Sahada çözüm de bulamadılar, oyun gücü oluşturamadılar. Hakem kararları da kırılma anlarında önlerine çıktı.

Levent Tüzemen: Serdal Bey'in çıkıp en az üç sezon yapılanma istemesi, taraftarını ikna etmesi, bütçeyi doğru kullanarak zirveye oynayacak takım kalitesine ulaşmaları lazım. Bunu yapabilecek teknik adamı "yarışmacı profilden" seçmeleri lazım.

Levent Tüzemen: Beşiktaş öncelikle yönetim istikrarını kazanmalı. Gelenler sürekli gidenleri suçluyor, maalesef yönetim istikrarsızlığı hem teknik adam seçimlerine hem de futbolcu transferlerine olumsuz olarak yansıyor. Sergen Yalçın'ın "Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum" açıklamasında haklılık payı olsa da şikâyet payı olmamalı.

"EN DOĞRU İSİM BILIC OLUR"

Levent Tüzemen: Sezon başındaki kadroyu kurmadı, kampı yapmadı, Avrupa maçlarında oynamadı ve kurulmuş bir kadroya geldi. Ama Sergen hoca gelirken bunları biliyordu, kabul etmeseydi. Başarısızlıktan sonra böyle bir mazereti kabul etmiyorum. Beşiktaş yabancı hoca alacaksa camiayı tanıyan biri olmalı, en doğru isim de bence Bilic olur.

Ömer Üründül: Beşiktaş'ın şu andaki maddi portresiyle çok büyük transfer hamleleri yapmasını mümkün görmüyorum. Yalnız transferlerle de ilgili değil. Mühim olan elindeki malzemeyle takım olmak. Beşiktaş bunu da başaramıyor. Tabii böyle büyük bir kulübün şampiyonluk yarışında sürekli erken havlu atması gerçekten üzücü.

"BAŞARISIZ OLDU, HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

Ahmet Çakar: Sergen Yalçın, 40 yıldır tanıdığım, sevdiğim bir kardeşim. Ona yayın yoluyla, "Beşiktaş'ta göreve gelme' demiştim. Nitekim haklı çıktım. Başarısız oldu, hayal kırıklığı yarattı. Şimdi ayrılıyor, bana göre doğru yapmıyor. Sezon başı kampı ve yeni transferleri Sergen Yalçın yapıp, son kozunu oynamalıydı.

Ahmet Çakar: Peki Beşiktaş şimdi ne yapacak? Asla yabancı olmamalı, olması da zor görünüyor. Yabancı biri gelecek, Türk futbolunu, kadroları, şehirleri tanıyana kadar üç ay geçecek, bir de bakmışsınız da tıpkı geçmiş yıllardaki gibi kasımda Beşiktaş ligden kopacak. Beşiktaş bu riski alamaz. Mutlak yerli olmalı. Kim olur? Şenol hoca mı olur, Rıza hoca mı olur, pek tabii ki karar başkan ve yöneticilerin.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
