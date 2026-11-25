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Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı öncesi skor tahmini! Yapay zeka sonucu ve golleri açıkladı...
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı öncesi skor tahmini! Yapay zeka sonucu ve golleri açıkladı...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5.haftasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi yapay zeka ChatGPT, skor tahmini ve gol atacağını öngördüğü futbolcuları sıraladı. İşte o skor...
Giriş Tarihi: 25.11.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 25.11.2026 11:28