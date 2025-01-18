Trend Galeri Trend Spor Solskjaer'e şampiyon yardımcı hoca! Beşiktaş'ı yönetecek iki isim için dikkat çeken detaylar... "Birçok kulüpten teklif aldı"

Solskjaer'e şampiyon yardımcı hoca! Beşiktaş'ı yönetecek iki isim için dikkat çeken detaylar... "Birçok kulüpten teklif aldı"

Beşiktaş tarihinin ilk Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer dün İstanbul'a geldi ve 1.5 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Son olarak Manchester United'ı çalıştıran deneyimli teknik adamın yardımcısının kim olacağı merak ediliyordu. İddialara göre; geçtiğimiz ay Molde'ye veda eden teknik direktör Erling Moe ismi gündeme geldi. Norveç basınının tanınan muhabirlerinden Martin Brøste, Erling Moe ve Solskjaer arasındaki sıkı ilişkiyi ve bilinmeyen yönlerini SABAH SPOR'a açıkladı. İşte Beşiktaş'ı yönetecek isim için dikkat çeken detaylar...

Aytunç Akın
Giriş Tarihi: 18.01.2025 12:11 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 12:11
Solskjaer’e şampiyon yardımcı hoca! Beşiktaş’ı yönetecek iki isim için dikkat çeken detaylar... Birçok kulüpten teklif aldı

Sergen Yalçın'dan olumsuz dönüş alan Beşiktaş yönetimi, yabancı bir hoca arayışına girdi ve aradığı ismi Norveç'te buldu.

Solskjaer’e şampiyon yardımcı hoca! Beşiktaş’ı yönetecek iki isim için dikkat çeken detaylar... Birçok kulüpten teklif aldı

BEŞİKTAŞ TARİHİNİN İLK NORVEÇLİ TEKNİK DİREKTÖRÜ: OLE GUNNAR SOLSKJAER

Siyah-beyazlı yönetim, son olarak Manchester United'ı çalıştıran Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı ve deneyimli hoca dün İstanbul'a geldi.

Solskjaer’e şampiyon yardımcı hoca! Beşiktaş’ı yönetecek iki isim için dikkat çeken detaylar... Birçok kulüpten teklif aldı

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzlayacak olan Solskjaer'in yardımcısının kim olacağı merak ediliyordu. Son olarak Molde'yi çalıştıran Erling Moe da dün İstanbul'a gelen isimlerden biriydi.

Solskjaer’e şampiyon yardımcı hoca! Beşiktaş’ı yönetecek iki isim için dikkat çeken detaylar... Birçok kulüpten teklif aldı

BEŞİKTAŞ'I YÖNETECEK İKİ İSİM İÇN DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Molde'yi yakından takip eden ve Norveç basınını önde gelen sitelerinden Romsdals Budstikke muhabiri Martin Brøste, Moe ve Solskjaer arasındaki yakın ilişkiyi SABAH Spor'a anlattı. İşte Beşiktaş'ı yönetecek olan iki isim hakkında dikkat çeken detaylar...

Solskjaer’e şampiyon yardımcı hoca! Beşiktaş’ı yönetecek iki isim için dikkat çeken detaylar... Birçok kulüpten teklif aldı

"DAHA ÖNCE SOLSKJAER İLE ÇALIŞTI"

"Moe, Molde'de birkaç sezon boyunca Solskjær'in yardımcılığını yaptı. Solskjær 2018'de Manchester United'a gittiğinde, Moe Molde'nin yeni teknik direktörü oldu ve büyük başarılar elde etti."

SON DAKİKA SON DAKİKA