Trend Galeri Trend Spor Solskjaer'e şampiyon yardımcı hoca! Beşiktaş'ı yönetecek iki isim için dikkat çeken detaylar... "Birçok kulüpten teklif aldı"

Solskjaer'e şampiyon yardımcı hoca! Beşiktaş'ı yönetecek iki isim için dikkat çeken detaylar... "Birçok kulüpten teklif aldı"

Beşiktaş tarihinin ilk Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer dün İstanbul'a geldi ve 1.5 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Son olarak Manchester United'ı çalıştıran deneyimli teknik adamın yardımcısının kim olacağı merak ediliyordu. İddialara göre; geçtiğimiz ay Molde'ye veda eden teknik direktör Erling Moe ismi gündeme geldi. Norveç basınının tanınan muhabirlerinden Martin Brøste, Erling Moe ve Solskjaer arasındaki sıkı ilişkiyi ve bilinmeyen yönlerini SABAH SPOR'a açıkladı. İşte Beşiktaş'ı yönetecek isim için dikkat çeken detaylar...