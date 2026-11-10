Son 10 yılın en iyi Beşiktaş’ı! Kartal bunu bir arada görememişti...

Milli araya 3-0'lık Gançlerbirliği galibiyetiyle giren Beşiktaş'ın bu sezon özellikle iç sahada sergilediği performans parmak ısırtıyor. Süper Lig'de 6'da 6 yapan Kartal, Avrupa'da ise ön elemeler dahil evinde oynadığı 5 maçta (4G-1B) mağlubiyet yaşamadı. Son dönemde özellikle deplasmanda aldığı sonuçlar istediği gibi olmayan Beşiktaş'ın buna rağmen iki kulvarda da yarışı devam ettirmesi geçtiğimiz sezonlara göre iyileşme yaşadığını gösteriyor. 2025-26 sezonunda önce Avrupa, ardından Konferans Ligi elemelerinden geçemeyen Kartal, bu sezon Avrupa Ligi'nde 4 maçta 7 puan topladı. En son 2017-18'de Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmişti. GEÇEN SEZONUN 5 PUAN ÖNÜNDE Süper Lig'de de tablo geçtiğimiz sezonlara göre daha iyi. Bu sezon çıktığı 11 maçtan 22 puan elde eden Beşiktaş, geçen sezon aynı haftada 17 puan alabilmişti. Siyah-beyazlılar, topladığı puan ve elde ettiği averaj ile son 10 sezonun en iyi tablosunu ortaya koydu. Yeni hedef milli ara sonrası Konya deplasmanı ve G.Saray derbisiyle zirve ile farkı azaltmak.