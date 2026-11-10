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Son 10 yılın en iyi Beşiktaş’ı! Kartal bunu bir arada görememişti...

Süper Lig yarışında 11 haftalık bölümü 22 puanla dördüncü sırada tamamlayan ve zirve iddiasını sürdüren Beşiktaş, son 10 sezonda bu puanı bir arada görememişti. İşte detaylar...

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Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 10.11.2026 07:02
Son 10 yılın en iyi Beşiktaş’ı! Kartal bunu bir arada görememişti...

Milli araya 3-0'lık Gançlerbirliği galibiyetiyle giren Beşiktaş'ın bu sezon özellikle iç sahada sergilediği performans parmak ısırtıyor.

Son 10 yılın en iyi Beşiktaş’ı! Kartal bunu bir arada görememişti...

Süper Lig'de 6'da 6 yapan Kartal, Avrupa'da ise ön elemeler dahil evinde oynadığı 5 maçta (4G-1B) mağlubiyet yaşamadı.

Son 10 yılın en iyi Beşiktaş’ı! Kartal bunu bir arada görememişti...

Son dönemde özellikle deplasmanda aldığı sonuçlar istediği gibi olmayan Beşiktaş'ın buna rağmen iki kulvarda da yarışı devam ettirmesi geçtiğimiz sezonlara göre iyileşme yaşadığını gösteriyor.

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Son 10 yılın en iyi Beşiktaş’ı! Kartal bunu bir arada görememişti...

2025-26 sezonunda önce Avrupa, ardından Konferans Ligi elemelerinden geçemeyen Kartal, bu sezon Avrupa Ligi'nde 4 maçta 7 puan topladı. En son 2017-18'de Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmişti.

Son 10 yılın en iyi Beşiktaş’ı! Kartal bunu bir arada görememişti...

GEÇEN SEZONUN 5 PUAN ÖNÜNDE

Süper Lig'de de tablo geçtiğimiz sezonlara göre daha iyi. Bu sezon çıktığı 11 maçtan 22 puan elde eden Beşiktaş, geçen sezon aynı haftada 17 puan alabilmişti.

Son 10 yılın en iyi Beşiktaş’ı! Kartal bunu bir arada görememişti...

Siyah-beyazlılar, topladığı puan ve elde ettiği averaj ile son 10 sezonun en iyi tablosunu ortaya koydu.

Son 10 yılın en iyi Beşiktaş’ı! Kartal bunu bir arada görememişti...

Yeni hedef milli ara sonrası Konya deplasmanı ve G.Saray derbisiyle zirve ile farkı azaltmak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör