UEFA Uluslar A Ligi'nde son hafta maçları heyecanı yaşandı. A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği A Ligi'nde grubunu puansız kapattı. Ay-yıldızlılar, diğer gruplarda alınacak skorlarla birlikte grup sonuncusu olmasına rağmen A Ligi'nde yoluna devam edebilirdi. SIRBİSTAN TEK FARKLA KAYBETTİ A Milli Futbol Takımı'nın sonuncu bitirdiği organizasyonda bir diğer 0 puanlı Sırbistan, Yunanistan'a 1-0 kaybetti. 0 puanı bulunan 3 takımdan Sırbistan en düşük eksi averaj sahibi olmasıyla play-off oynama hakkı kazandı. Uluslar A Ligi'nde en kötü performansı sergileyen Çekya ile Türkiye doğrudan B Ligi'ne geriledi. YENİ SEZON 2028'DE UEFA Uluslar Ligi'nde bir sonraki heyecan 2028-2029 sezonunda yaşanacak. Öte yandan A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi performansıyla EURO 2028 Elemeleri'nde ikinci torbada yer almayı garantilemişti. Bizim Çocuklar'ın EURO 2028 Elemeleri'ndeki rakipleri 6 Aralık'taki kura çekimi ile netlik kazanacak.