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SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi’ne düştü!

A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi'nde umduğunu bulamadı. Grubunu sonuncu olarak tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nın play-off şansı da kalmadı.

Giriş Tarihi: 17.11.2026 01:08 Güncelleme Tarihi: 17.11.2026 01:09