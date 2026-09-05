Trend Galeri Trend Spor Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi belli oldu! Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi belli oldu! Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti ve final biletini aldı. Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu. Peki Türkiye'nin voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2026 19:39 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 20:27
Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi belli oldu! Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi belli oldu! Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında parkeden 3-0 galip ayrıldı ve finale yükselme başarısı gösterdi.

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi belli oldu! Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi netlik kazandı.

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Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi belli oldu! Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇ OYNANIYOR

Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya veya Polonya ile eşleşecek.

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi belli oldu! Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya ile Polonya arasındaki maç şu an devam ediyor. İtalya setlerde 2-1 üstün durumda...

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi belli oldu! Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oynayacağı 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçı 6 Eylül Pazar günü oynanacak.

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi belli oldu! Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye'nin final maçı saat 19.00'da başlayacak.

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi belli oldu! Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SİNAN ERDEM'DE OYNANACAK

Final karşılaşmasına İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi belli oldu! Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalindeki Türkiye karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi belli oldu! Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybolseverler, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalini naklen ve şifresiz olarak izleyebilecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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