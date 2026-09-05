Trend Galeri Trend Spor Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi belli oldu! Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi belli oldu! Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti ve final biletini aldı. Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu. Peki Türkiye'nin voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 05.09.2026 19:39 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 20:27