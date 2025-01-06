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SON DAKİKA: Arda Güler ile Omar Perdomo arasında ilginç olay! Performansıyla yıldızlaştı...
SON DAKİKA: Arda Güler ile Omar Perdomo arasında ilginç olay! Performansıyla yıldızlaştı...
SON DAKİKA HABERİ: Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler, takımının Kral Kupası son 32 turu maçında İspanya 4.Lig takımı Deportiva Minera ile karşılaştığı maça 11'de başladı. Mücadelede iyi bir performans sergileyen Arda, takımının 3'üncü ve 5'inci golünü kaydetti. Maçın ilk yarısının bitiş düdüğüyle ise ilginç anlar yaşandı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 06.01.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 23:07