Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Arda Güler ile Omar Perdomo arasında ilginç olay! Performansıyla yıldızlaştı...

SON DAKİKA: Arda Güler ile Omar Perdomo arasında ilginç olay! Performansıyla yıldızlaştı...

SON DAKİKA HABERİ: Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler, takımının Kral Kupası son 32 turu maçında İspanya 4.Lig takımı Deportiva Minera ile karşılaştığı maça 11'de başladı. Mücadelede iyi bir performans sergileyen Arda, takımının 3'üncü ve 5'inci golünü kaydetti. Maçın ilk yarısının bitiş düdüğüyle ise ilginç anlar yaşandı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.01.2025 22:41 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 23:07
SON DAKİKA: Arda Güler ile Omar Perdomo arasında ilginç olay! Performansıyla yıldızlaştı...

İspanya Kral Kupası son 32 turu mücadelesinde İspanya 4. Lig takımı Minera ile LaLiga ekibi Real Madrid karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA: Arda Güler ile Omar Perdomo arasında ilginç olay! Performansıyla yıldızlaştı...

Deportiva Minera, "Pujante, M.Garcia, Romero, Molina, Garcia, Petcoff, Perdomo, Lopez, Britos, Pipo, Ruiz" 11'iyle sahaya çıktı.

SON DAKİKA: Arda Güler ile Omar Perdomo arasında ilginç olay! Performansıyla yıldızlaştı...

Real Madrid ise, "Lunin, Herrera, Raul, Aguado, Garcia, Camavinga, Valverde, Modric, Diaz, Arda Güler, Endrick" kadrosuyla sahadaydı.

SON DAKİKA: Arda Güler ile Omar Perdomo arasında ilginç olay! Performansıyla yıldızlaştı...

ARDA GÜLER DAMGASI

Karşılaşma 2-0 Real Madrid üstünlüğüyle devam ederken maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, fileleri sarstı.

SON DAKİKA: Arda Güler ile Omar Perdomo arasında ilginç olay! Performansıyla yıldızlaştı...

Valverde'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Arda, topla birlikte penaltı noktasının gerisine kadar indi.

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