SON DAKİKA | Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF'ye ateş püskürdü! "Tiyatrocular, futbolu bilmeyen hakemler"

Beşiktaş Kulübü 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Attila İlhan Salonu'nda düzenlendi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, kürsüye geldiği anlarda Türkiye Futbol Federasyonu'na da seslendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.04.2026 13:11 Güncelleme Tarihi: 11.04.2026 13:16
Beşiktaş Kulübü 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Attila İlhan Salonu'nda düzenlendi. Toplantıya Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri, sicil kurulu üyeleri katıldı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, söz konusu toplantıda kürsüye gelerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Şu an futbol takımımızda sportif olarak istediğimiz yerde değiliz. Ancak takımda bir ışık görüyoruz. Yıllar sonra maçları heyecanla bekliyoruz. Geldiğimiz günden beri 72 milyon euro bonservis geliri elde ettik. Bunu yaparken takımın yaş ortalamasını 26'ya düşürdük ve kulübümüze büyük maliyet getiren oyuncularla yollarımızı ayırdık. Gedson Fernandes transferinde farklı bir yol izledik. Bizde bulunan %50'lik payını satarak daha düşük kar elde etmek yerine Benfica'da bulunan %50'lik payını alarak oyuncunun bonservis gelirlerinin tümüne sahip olarak Benfica'ya satıştan pay verme konusunu ortadan kaldırdık. Günü kurtarmak için değil Beşiktaş'ın geleceğini kurtarmak için hareket ettik. Camiamıza açıklayamayacağımız hiçbir işe imza atmayız."

"TÜRK FUTBOLUNUN HALİ ORTADA..."

"Biz buraya en önemli oyuncularını da getirsek Türk futbolunun maalesef hali ortada. Yıllardır süregelen bu düzen değişmedikçe kalıcı başarı beklemek hayalci olur. Üzülerek söylüyorum ülkemizde futbol; hakkaniyet, adalet, liyakat kavramlarının çok uzağında oynanıyor. Hakem atamalarına ve kararlarına karşı hiçbir yaptırım uygulamayan bir federasyonumuz var."

"FUTBOLU BİLMEYEN HAKEMLER"

"Adına 'eğitmen' denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler. Daha kötüsü sahaya talimat alarak çıkanlar var. Yıllardır kendi kafalarına göre bir lig dizayn ediyorlar ve Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar."

"Yayıncı kuruluş, ne yazık ki büyük bir algı yürütme çabası içinde. Maçlarda lehimize karar verilmesi gereken pozisyonlar yayınlanmazken aleyhimize olan pozisyonlar anında ekranda. Yayıncı kuruluştaki beyefendiler zannetmesinler ki biz bazı şeylerin farkında değiliz. Biz bu tutumun farkındayız. Allah'tan 1-2 tane Beşiktaşlı yorumcu var da gerektiğinde tepkilerini dile getiriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum."

"HATA DEĞİL KASIT"

"Beşiktaş ne zaman iyi bir ivme kazansa, ne zaman camia olarak birleşsek birileri devreye giriyor. Beşiktaş'ı denklem dışında bırakmak için elinden geleni yapıyorlar. Bu bir maç değil, iki maç da değil. Bütün büyük maçlarda aleyhimize inanılmaz hatalar yapılıyor. Bütün kritik maçlarda, kırılma noktalarında aleyhimize karar verilmesi bize bunların birer hata değil, kasıt olduğunu düşündürüyor."

"Harcadığımız emeğin, yaptığımız yatırımların, sahada oynanan oyunun karşılığını bulmaması TFF'nin yaptığı tercihlerdir. Beşiktaş'ın emeğine göz diken kim varsa biz de onun karşısındayız. Siz bu yaptıklarınızla Türkiye'nin en büyük, en köklü camiasını da karşınıza aldınız."

"HACIOSMANOĞLU'NA SESLENİYORUM..."

"Fenerbahçe ile oynadığımız maçın hemen bir gün sonrasında Juventus ile Genoa arasında oynanan maçta bizim maçtaki penaltı pozisyonunun aynısı yaşandı. Benzeri demiyorum, aynısı yaşandı. O maçta hakem ne verdi biliyor musunuz? Serbest vuruş. Hakem hatalarını bir yere kadar anlayabilirim ama 'VAR'daki hatayı kabul etmem' diyen sevgili İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum. Bizim maçlarımızın neredeyse tamamında yapılan bu hatalar, siz bu hataları affettiğiniz için görevdeki MHK Başkanı'na hala katlandığınız için oldu."

"GABON'DAN HAKEM VAR TÜRKİYE'DEN YOK"

"Dünya Kupası'nda Somali'den, Moritanya'dan, Gabon'dan... Gabon'dan ya, Gabon'dan hakem var. Ne yazık ki 90 milyon nüfuslu büyük Türkiye Cumhuriyeti'nden bir tane bile hakem gönderememişiz."

"Ülke futboluna yaşattıkları bu itibar kaybı nedeniyle onları hangi mahkemeye vermemiz gerektiğini de bize bildirsinler. Masaya tek başıma yumruğu vurursam bunun bir faydası olmaz. Camia olarak hep birlikte masaya yumruğumuzu vurmalıyız."

"Dikilitaş projesinden peşinat olarak alacağımız 2.2 milyar liralık geliri Bankalar Birliği'ne olan borcumuzun ana para ödemesi için kullanacağız. Bu borcun faizini de 3 yıl içerisinde kapatacağız"