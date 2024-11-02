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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş taraftarı ayağa kalktı! Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Masuaku’ya ağır eleştiriler…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Süper Lig'in 11.haftasında Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah Beyazlılar, ligde üst üste ikinci yenilgisini alırken taraftarlar bu duruma büyük tepki gösterdi. Beşiktaşlılar, Giovanni van Bronckhorst ve Arthur Masuaku'yu eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Beşiktaşlı taraftarların Kasımpaşa maçı sonrası tepkileri…

Giriş Tarihi: 02.11.2024 21:25 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 21:36
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş taraftarı ayağa kalktı! Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Masuaku’ya ağır eleştiriler…

Beşiktaş, Süper Lig'de 11.hafta maçında evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş taraftarı ayağa kalktı! Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Masuaku’ya ağır eleştiriler…

Siyah Beyazlılar, mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş taraftarı ayağa kalktı! Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Masuaku’ya ağır eleştiriler…

Kartal'ın tek sayısı 45+3'te Ernest Muci'den gelirken, Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri ise 54'te Winck, 70'te Aytaç Kara ve 88'de Mamadou Fall kaydetti.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş taraftarı ayağa kalktı! Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Masuaku’ya ağır eleştiriler…

Beşiktaş, bu sonuçla 20 puanda kalırken, Kasımpaşa puanını 14'e yükseltti.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş taraftarı ayağa kalktı! Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Masuaku’ya ağır eleştiriler…

Siyah Beyazlılar, geçtiğimiz haftaki Galatasaray maçının ardından bu maçı da kaybederek ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

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