SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş taraftarı ayağa kalktı! Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Masuaku’ya ağır eleştiriler…
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Süper Lig'in 11.haftasında Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah Beyazlılar, ligde üst üste ikinci yenilgisini alırken taraftarlar bu duruma büyük tepki gösterdi. Beşiktaşlılar, Giovanni van Bronckhorst ve Arthur Masuaku'yu eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Beşiktaşlı taraftarların Kasımpaşa maçı sonrası tepkileri…
Giriş Tarihi: 02.11.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 21:36