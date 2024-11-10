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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaşlı taraftarlardan büyük tepki! Penaltı beklenen pozisyonuna isyan ettiler...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş, Süper Lig'in 12.haftasında deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Siyah Beyazlılar son 3 maçta 8 puan kaybederken, kötü gidişatını devam ettirdi. Mücadelenin hakemi Turgut Doman'ın son dakikalarda yaşanan bir pozisyondaki kararı ise çok tartışıldı. Beşiktaşlı taraftarlar, büyük tepki gösterdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.11.2024 21:30 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 21:32
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaşlı taraftarlardan büyük tepki! Penaltı beklenen pozisyonuna isyan ettiler...

Trendyol Süper Lig'in 12.haftasında Başakşehir FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaşlı taraftarlardan büyük tepki! Penaltı beklenen pozisyonuna isyan ettiler...

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı hakem Turgut Doman yönetti.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaşlı taraftarlardan büyük tepki! Penaltı beklenen pozisyonuna isyan ettiler...

Beşiktaş, mücadeleye, "Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Semih Kılıçsoy" 11'iyle çıktı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaşlı taraftarlardan büyük tepki! Penaltı beklenen pozisyonuna isyan ettiler...

Daha sonradan oyuna Rashica, Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu da dahil oldu.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaşlı taraftarlardan büyük tepki! Penaltı beklenen pozisyonuna isyan ettiler...

İki takımın mücadelesinden gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş ile Başakşehir FK 0-0 berabere kaldı.

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