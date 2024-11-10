SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaşlı taraftarlardan büyük tepki! Penaltı beklenen pozisyonuna isyan ettiler...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş, Süper Lig'in 12.haftasında deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Siyah Beyazlılar son 3 maçta 8 puan kaybederken, kötü gidişatını devam ettirdi. Mücadelenin hakemi Turgut Doman'ın son dakikalarda yaşanan bir pozisyondaki kararı ise çok tartışıldı. Beşiktaşlı taraftarlar, büyük tepki gösterdi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 10.11.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 21:32