Trend Galeri Trend Spor Son dakika Beşiktaş haberi: Olcay Şahan, Pancu ve Ahmet Dursun'dan derbi tahmini! “Beşiktaş, böyle maçlarda…”

Son dakika Beşiktaş haberi: Olcay Şahan, Pancu ve Ahmet Dursun'dan derbi tahmini! “Beşiktaş, böyle maçlarda…”

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29.haftası bu akşam dev bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı takımın eski yıldızları Olcay Şahan, Ahmet Dursun ve Daniel Pancu, SABAH Spor'a açıklamalarda bulundu. Üç isim de karşılaşmayı değerlendirdi ve skor tahmininde bulundu. İşte haberin detayları…

Aytunç Akın
Giriş Tarihi: 29.03.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 08:35
Son dakika Beşiktaş haberi: Olcay Şahan, Pancu ve Ahmet Dursun’dan derbi tahmini! Beşiktaş, böyle maçlarda…

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, bu akşam derbide GalatasarayTüpraş Stadyumu'nda konuk edecek.

Son dakika Beşiktaş haberi: Olcay Şahan, Pancu ve Ahmet Dursun’dan derbi tahmini! Beşiktaş, böyle maçlarda…

Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara, Samet Çiçek ve Çağdaş Altay yapacak.

Son dakika Beşiktaş haberi: Olcay Şahan, Pancu ve Ahmet Dursun’dan derbi tahmini! Beşiktaş, böyle maçlarda…

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 karşılaşmada sahadan 22 kez galip ayrılan, 5'inde de berabere kalan namağlup Galatasaray, hanesine yazdırdığı 71 puanla zirvede yer alırken, Beşiktaş ise 44 puanla 4.sırada bulunuyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Olcay Şahan, Pancu ve Ahmet Dursun’dan derbi tahmini! Beşiktaş, böyle maçlarda…

Dev derbiye kısa bir süre kala Beşiktaş'ta forma giyen unutulmaz futbolculardan Olcay Şahan, Ahmet Dursun ve Daniel Gabriel Pancu, SABAH Spor'a açıklamalarda bulundu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Olcay Şahan, Pancu ve Ahmet Dursun’dan derbi tahmini! Beşiktaş, böyle maçlarda…

Pancu, Olcay ve Ahmet Dursun iki takım arasındaki derbiyi değerlendirirken, siyah-beyazlı takımda öne çıkabilecek isimlere değindi. Üç isim de mücadeleye dair skor tahmininde bulundu.