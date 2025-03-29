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Son dakika Beşiktaş haberi: Olcay Şahan, Pancu ve Ahmet Dursun'dan derbi tahmini! “Beşiktaş, böyle maçlarda…”
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29.haftası bu akşam dev bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı takımın eski yıldızları Olcay Şahan, Ahmet Dursun ve Daniel Pancu, SABAH Spor'a açıklamalarda bulundu. Üç isim de karşılaşmayı değerlendirdi ve skor tahmininde bulundu. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 29.03.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 08:35