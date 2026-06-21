Vaclav Cerny için ayrılık iddiası! ‘5 milyon sterline bu iş biter’

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin geleceği henüz netlik kazanmadı. Siyah-beyazlı takımda geride kalan sezonun son bölümünde ilk 11'deki yerini kaybeden Vaclav Cerny'e talip çıktığı öğrenildi. Vaclav Cerny transferinde eski kulübünün devreye girdiği öne sürüldü. RANGERS İDDİASI Football Insider'ın haberine göre; Vaclav Cerny için Rangers'ın ilgisinin bulunduğu aktarıldı. Aberdeen'in eski CEO'su Keith Wyness, 5 milyon sterlin civarında bir teklifin Beşiktaş'ı cezbedebileceğini dile getirdi. Keith Wyness açıklamasında, 'Muhtemelen bazı ek ödemeler de olacaktır. Sanırım yaklaşık 5 milyon sterline anlaşırlar. Bence tam da ihtiyaç duydukları türden bir oyuncu. Tecrübesi var. Cerny'yi kadroya katabilirlerse çok iyi bir hamle olur' ifadelerini kulandı. 15 GOLE KATKI SAĞLADI Vaclav Cerny, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 34 maça çıktı ve 7 gol ile 8 asist üretti. Vaclav Cerny'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş, Vaclav Cerny için geride kalan sezon başında Wolfsburg'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.