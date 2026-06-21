Vaclav Cerny için ayrılık iddiası! ‘5 milyon sterline bu iş biter’

Keith Wyness açıklamasında, "Muhtemelen bazı ek ödemeler de olacaktır. Sanırım yaklaşık 5 milyon sterline anlaşırlar. Bence tam da ihtiyaç duydukları türden bir oyuncu. Tecrübesi var. Cerny'yi kadroya katabilirlerse çok iyi bir hamle olur" ifadelerini kulandı.