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Vaclav Cerny için ayrılık iddiası! ‘5 milyon sterline bu iş biter’

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Vaclav Cerny'nin geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşandığı iddia edildi. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun peşindeki kulüp belli oldu.

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Giriş Tarihi: 21.06.2026 18:15 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 18:17
Vaclav Cerny için ayrılık iddiası! ‘5 milyon sterline bu iş biter’

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin geleceği henüz netlik kazanmadı.

Vaclav Cerny için ayrılık iddiası! ‘5 milyon sterline bu iş biter’

Siyah-beyazlı takımda geride kalan sezonun son bölümünde ilk 11'deki yerini kaybeden Vaclav Cerny'e talip çıktığı öğrenildi.

Vaclav Cerny için ayrılık iddiası! ‘5 milyon sterline bu iş biter’

Vaclav Cerny transferinde eski kulübünün devreye girdiği öne sürüldü.

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Vaclav Cerny için ayrılık iddiası! ‘5 milyon sterline bu iş biter’

RANGERS İDDİASI

Football Insider'ın haberine göre; Vaclav Cerny için Rangers'ın ilgisinin bulunduğu aktarıldı.

Vaclav Cerny için ayrılık iddiası! ‘5 milyon sterline bu iş biter’

Aberdeen'in eski CEO'su Keith Wyness, 5 milyon sterlin civarında bir teklifin Beşiktaş'ı cezbedebileceğini dile getirdi.

Vaclav Cerny için ayrılık iddiası! ‘5 milyon sterline bu iş biter’

Keith Wyness açıklamasında, "Muhtemelen bazı ek ödemeler de olacaktır. Sanırım yaklaşık 5 milyon sterline anlaşırlar. Bence tam da ihtiyaç duydukları türden bir oyuncu. Tecrübesi var. Cerny'yi kadroya katabilirlerse çok iyi bir hamle olur" ifadelerini kulandı.

Vaclav Cerny için ayrılık iddiası! ‘5 milyon sterline bu iş biter’

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Vaclav Cerny, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 34 maça çıktı ve 7 gol ile 8 asist üretti.

Vaclav Cerny için ayrılık iddiası! ‘5 milyon sterline bu iş biter’

Vaclav Cerny'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Vaclav Cerny için ayrılık iddiası! ‘5 milyon sterline bu iş biter’

28 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Vaclav Cerny için ayrılık iddiası! ‘5 milyon sterline bu iş biter’

Beşiktaş, Vaclav Cerny için geride kalan sezon başında Wolfsburg'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VACLAV CERNY #TRANSFER #VİNCENZO ITALİANO