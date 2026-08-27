Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! İşte Fabio Miretti’nin geliş saati...

SON DAKİKA! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! İşte Fabio Miretti’nin geliş saati...

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Fabio Miretti için kulübü Juventus ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı takım, futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a geleceğini açıkladı. İşte anlaşmanın detayları...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 27.08.2026 15:25 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 15:28
SON DAKİKA! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! İşte Fabio Miretti’nin geliş saati...

Beşiktaş, Ernest Poku'nun ardından bir transferi daha resmi olarak açıkladı.

SON DAKİKA! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! İşte Fabio Miretti’nin geliş saati...

Siyah-beyazlı takım, Juventus forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Fabio Miretti'nin transferi için anlaşma sağladı.

SON DAKİKA! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! İşte Fabio Miretti’nin geliş saati...

BEŞİKTAŞ AÇIKLADI

Beşiktaş, İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'nin transferini resmen duyurdu.

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SON DAKİKA! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! İşte Fabio Miretti’nin geliş saati...

Siyah-beyazlı takım, oyuncunun imza için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

SON DAKİKA! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! İşte Fabio Miretti’nin geliş saati...

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Fabio Miretti, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir.

SON DAKİKA! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! İşte Fabio Miretti’nin geliş saati...

Fabio Miretti'yi taşıyan uçak bugün saat 16.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."

SON DAKİKA! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! İşte Fabio Miretti’nin geliş saati...

Başarılı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı takıma imza atacak.

SON DAKİKA! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! İşte Fabio Miretti’nin geliş saati...

SÖZLEŞME ŞARTLARI NELER?

Kartal'ın kasasından bu transfer için 2 milyon Euro kiralama ücreti çıkacak.

SON DAKİKA! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! İşte Fabio Miretti’nin geliş saati...

Sözleşmede ayrıca 10 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor.

SON DAKİKA! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! İşte Fabio Miretti’nin geliş saati...

Beşiktaş sezon sonunda opsiyonu kullanırsa 4 yıllık kontrat devreye girecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#JUVENTUS #İSTANBUL #BEŞİKTAŞ