Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! İşte Fabio Miretti’nin geliş saati...

SON DAKİKA! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! İşte Fabio Miretti’nin geliş saati...

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Fabio Miretti için kulübü Juventus ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı takım, futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a geleceğini açıkladı. İşte anlaşmanın detayları...

Giriş Tarihi: 27.08.2026 15:25 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 15:28