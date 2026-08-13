Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Hradec Kralove'u 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 1-0 kazanan siyah-beyazlı takım, adını play-off turuna yazdırdı. Bu karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.08.2026 22:11 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 22:13