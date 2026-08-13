Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Hradec Kralove'u 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 1-0 kazanan siyah-beyazlı takım, adını play-off turuna yazdırdı. Bu karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 13.08.2026 22:11 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 22:13
SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Hradec Kralove'u 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 1-0 kazanan siyah-beyazlı takım, adını play-off turuna yazdırdı. Bu karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte detaylar...

SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

1- İngiltere | 98.519 puan

SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

2- İtalya | 84.232 puan

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SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

3- İspanya | 78.618 puan

SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

4- Almanya | 76.688 puan

SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

5- Fransa | 65.224 puan

SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

6- Portekiz | 61.250 puan

SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

7- Belçika | 56.650 puan

SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

8- Hollanda | 49.812 puan

SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

9- Türkiye | 46.775 puan

SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

10- Polonya | 43.525 puan

SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

11- Çekya | 42.825 puan

SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

12- Yunanistan | 41.512 puan

SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

13- Danimarka | 36.181 puan

SON DAKİKA! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

14- Norveç | 34.612 puan

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör