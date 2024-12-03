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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük için sürpriz isim! Sergen Yalçın olmayınca...

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst sonrası teknik direktörlük koltuğu için 3 isim öne çıktı. Sergen Yalçın'dan olumsuz yanıt alınırken, Samet Aybaba ve İbrahim Üzülmez gündeme geldi. Son olarak Alman teknik adam da listeye dahil edildi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 03.12.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:11
SON DAKİKA: Beşiktaş’ta Teknik Direktörlük için sürpriz isim! Sergen Yalçın olmayınca...

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları hız kazandı.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta Teknik Direktörlük için sürpriz isim! Sergen Yalçın olmayınca...

Siyah-beyazlılar, sezonun geri kalanında takımı emanet edecek ismi belirlemek için yoğun mesai harcıyor.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta Teknik Direktörlük için sürpriz isim! Sergen Yalçın olmayınca...

Başkan Hüseyin Yücel'in ilk tercihi olan Sergen Yalçın'la yapılan görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine, yönetim farklı isimlere yöneldi.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta Teknik Direktörlük için sürpriz isim! Sergen Yalçın olmayınca...

Sergen Yalçın Geri Adım Atmadı

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın ile bir araya gelerek tecrübeli hocaya teklifini sundu.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta Teknik Direktörlük için sürpriz isim! Sergen Yalçın olmayınca...

Sergen Yalçın, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakmadığını dile getirerek kapıları kapattı.

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