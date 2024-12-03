SON DAKİKA: Beşiktaş’ta Teknik Direktörlük için sürpriz isim! Sergen Yalçın olmayınca...

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlılar, sezonun geri kalanında takımı emanet edecek ismi belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Başkan Hüseyin Yücel'in ilk tercihi olan Sergen Yalçın'la yapılan görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine, yönetim farklı isimlere yöneldi. Sergen Yalçın Geri Adım Atmadı Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın ile bir araya gelerek tecrübeli hocaya teklifini sundu. Sergen Yalçın, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakmadığını dile getirerek kapıları kapattı. Yönetimin buna rağmen Yalçın ile bir görüşme daha yapmayı planladığı ifade edildi. Samet Aybaba ve İbrahim Üzülmez Gündemde Sergen Yalçın'dan olumsuz yanıt alınmasının ardından, Beşiktaş yönetimi iki yerli teknik adamı gündemine aldı. Bu isimlerden ilki, daha önce siyah-beyazlı takımı çalıştırmış olan Samet Aybaba oldu. Ancak Aybaba, 'Kaan Şakul olduğu sürece benim Beşiktaş'ta işim yok' diyerek bu ihtimali zora soktu. Beşiktaş'ın listesinde bir diğer isim ise İbrahim Üzülmez. Teknik direktörlük kariyerinde çeşitli takımları çalıştıran ve kulüple yakın bir geçmişi bulunan Üzülmez'in, Başkan Yücel ile temas kurduğu belirtiliyor. Yönetimin, mayıs ayında yapılacak seçimleri de düşünerek takımı sezon sonuna kadar yerli bir isme teslim etmek istediği gelen bilgiler arasında. Markus Gisdol ismi dikkat çekti Beşiktaş'ta gündeme gelen bir diğer isim ise Alman teknik direktör Markus Gisdol oldu. Son olarak Samsunspor'u çalıştıran ve takımı kümede tutmayı başaran Gisdol, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Hoffenheim, Hamburg, Köln ve Lokomotiv Moskova gibi takımlarda görev alan 55 yaşındaki Gisdol'un, yönetim içinde bazı üyeler tarafından desteklendiği öğrenildi. Yönetimin kısa süre içinde bir toplantı yaparak nihai kararı vermesi bekleniyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ise yeni teknik direktörün kim olacağına dair heyecanla resmi açıklamayı bekliyor.