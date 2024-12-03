SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük için sürpriz isim! Sergen Yalçın olmayınca...

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst sonrası teknik direktörlük koltuğu için 3 isim öne çıktı. Sergen Yalçın'dan olumsuz yanıt alınırken, Samet Aybaba ve İbrahim Üzülmez gündeme geldi. Son olarak Alman teknik adam da listeye dahil edildi. İşte detaylar…