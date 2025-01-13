Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Beşiktaş’ta yıldız futbolcudan şok ayrılık kararı! Daha yeni transfer olmuştu…

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta yıldız futbolcudan şok ayrılık kararı! Daha yeni transfer olmuştu…

SON DAKİKA | Süper Lig'de ve Avrupa'da bu sezon istediği performansı ortaya koyamayan Beşiktaş'ta gözler gelecek yeni teknik direktöre ve transfer dönemine çevrildi. Siyah-beyazlılar, gelecek ve gidecek oyuncuların planlamasını yaparken flaş bir ayrılık kararı geldi. Kartal'ın yıldız ismi ülkesine dönme kararı aldı. İşte sıcak haberin detayları…

Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:51
SON DAKİKA: Beşiktaş’ta yıldız futbolcudan şok ayrılık kararı! Daha yeni transfer olmuştu…

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta yıldız futbolcudan şok ayrılık kararı! Daha yeni transfer olmuştu…

Siyah-beyazlılar, gelecek yeni teknik direktör ve transferlerle ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyor.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta yıldız futbolcudan şok ayrılık kararı! Daha yeni transfer olmuştu…

Transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'da gelecek oyuncular kadar ayrılacak isimlerin de geleceği merak konusu.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta yıldız futbolcudan şok ayrılık kararı! Daha yeni transfer olmuştu…

Arabistan'dan teklifin olduğu Al Musrati'nin takımdaki akıbeti belirsizliğini korurken, ayrılık konusunda başka bir yıldız isim gündeme geldi.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta yıldız futbolcudan şok ayrılık kararı! Daha yeni transfer olmuştu…

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians, Beşiktaş'ta oynayan stoper Gabriel Paulista'yı transfer etmek için harekete geçti.

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