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SON DAKİKA: Beşiktaş’ta yıldız futbolcudan şok ayrılık kararı! Daha yeni transfer olmuştu…
SON DAKİKA: Beşiktaş’ta yıldız futbolcudan şok ayrılık kararı! Daha yeni transfer olmuştu…
SON DAKİKA | Süper Lig'de ve Avrupa'da bu sezon istediği performansı ortaya koyamayan Beşiktaş'ta gözler gelecek yeni teknik direktöre ve transfer dönemine çevrildi. Siyah-beyazlılar, gelecek ve gidecek oyuncuların planlamasını yaparken flaş bir ayrılık kararı geldi. Kartal'ın yıldız ismi ülkesine dönme kararı aldı. İşte sıcak haberin detayları…
Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:51