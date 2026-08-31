Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | Deniz Gül, Galatasaray’da iddiası! İşte bonservis detayları

SON DAKİKA | Deniz Gül, Galatasaray’da iddiası! İşte bonservis detayları

Galatasaray'ın milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna kattığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların anlaşma şartları ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 31.08.2026 01:24
SON DAKİKA | Deniz Gül, Galatasaray’da iddiası! İşte bonservis detayları

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Deniz Gül'ü transfer etmek için Porto ile anlaşma sağladı.

SON DAKİKA | Deniz Gül, Galatasaray’da iddiası! İşte bonservis detayları

Deniz Gül'ün bugün İstanbul'a gelmesi için Porto'dan izin aldığı belirtildi.

SON DAKİKA | Deniz Gül, Galatasaray’da iddiası! İşte bonservis detayları

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Deniz Gül'ün transfer sürecinde Galatasaray'ı öncelik olarak gördüğü ifade edildi.

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SON DAKİKA | Deniz Gül, Galatasaray’da iddiası! İşte bonservis detayları

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

A Bola'nın haberine göre; Deniz Gül transferi için Galatasaray'ın 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

SON DAKİKA | Deniz Gül, Galatasaray’da iddiası! İşte bonservis detayları

Sözleşmede 1 milyon Euro'luk bonus maddesi yer aldığı kaydedildi.

SON DAKİKA | Deniz Gül, Galatasaray’da iddiası! İşte bonservis detayları

PAY MADDESİ VAR

Deniz Gül'ün bir sonraki satışından Porto'nun yüzde 10 pay alacağı vurgulandı.

SON DAKİKA | Deniz Gül, Galatasaray’da iddiası! İşte bonservis detayları

22 yaşındaki Deniz Gül, bu sezon Porto'da 4 maça çıktı ve 120 dakika sahada kaldı.

SON DAKİKA | Deniz Gül, Galatasaray’da iddiası! İşte bonservis detayları

Deniz Gül'ün güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #DENİZ GÜL #PORTO