SON DAKİKA | Deniz Gül, Galatasaray’da iddiası! İşte bonservis detayları

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Deniz Gül'ü transfer etmek için Porto ile anlaşma sağladı. Deniz Gül'ün bugün İstanbul'a gelmesi için Porto'dan izin aldığı belirtildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Deniz Gül'ün transfer sürecinde Galatasaray'ı öncelik olarak gördüğü ifade edildi. BONSERVİSİ BELLİ OLDU A Bola'nın haberine göre; Deniz Gül transferi için Galatasaray'ın 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Sözleşmede 1 milyon Euro'luk bonus maddesi yer aldığı kaydedildi. PAY MADDESİ VAR Deniz Gül'ün bir sonraki satışından Porto'nun yüzde 10 pay alacağı vurgulandı. 22 yaşındaki Deniz Gül, bu sezon Porto'da 4 maça çıktı ve 120 dakika sahada kaldı. Deniz Gül'ün güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.