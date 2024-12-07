SON DAKİKA: Dolmabahçe’de dev derbi! Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri! Derbi tarihinden ilginç notlar...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak.