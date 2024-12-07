Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Dolmabahçe'de dev derbi! Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri! Derbi tarihinden ilginç notlar...

SON DAKİKA: Dolmabahçe'de dev derbi! Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri! Derbi tarihinden ilginç notlar...

SON DAKİKA: Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye tanıklık edecek. Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kendi sahasında konuk edecek. Saat 19.00 Tüpraş Stadı'nda başlayacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma öncesinde derbi tarihinden ilginç notları ve takımların sahaya çıkacağı muhtemel 11'leri sizler için derledik. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine dair tüm detaylar…

AA
Giriş Tarihi: 07.12.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 11:32
SON DAKİKA: Dolmabahçe’de dev derbi! Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri! Derbi tarihinden ilginç notlar...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak.

SON DAKİKA: Dolmabahçe’de dev derbi! Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri! Derbi tarihinden ilginç notlar...

Siyah-beyazlılar ligde oynadığı 13 maç sonunda 22 puanla 5.sırada yer alırken, sarı-lacivertli ekip, 32 puanla ikinci sırada bulunuyor.

SON DAKİKA: Dolmabahçe’de dev derbi! Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri! Derbi tarihinden ilginç notlar...

Lider Galatasaray'ın 13, ikinci Fenerbahçe'nin de 10 puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, idari ve sportif açıdan yaşadığı zorlu süreçte derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

SON DAKİKA: Dolmabahçe’de dev derbi! Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri! Derbi tarihinden ilginç notlar...

Fenerbahçe ise derbide galip gelerek Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdürmek istiyor.

SON DAKİKA: Dolmabahçe’de dev derbi! Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri! Derbi tarihinden ilginç notlar...

PAULISTA FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Ernest Muçi'nin ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA