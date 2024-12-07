Trend
Galeri
Trend Spor
SON DAKİKA: Dolmabahçe'de dev derbi! Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri! Derbi tarihinden ilginç notlar...
SON DAKİKA: Dolmabahçe'de dev derbi! Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri! Derbi tarihinden ilginç notlar...
SON DAKİKA: Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye tanıklık edecek. Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kendi sahasında konuk edecek. Saat 19.00 Tüpraş Stadı'nda başlayacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma öncesinde derbi tarihinden ilginç notları ve takımların sahaya çıkacağı muhtemel 11'leri sizler için derledik. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine dair tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 07.12.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 11:32