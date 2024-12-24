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SON DAKİKA: Dybala, Galatasaray kararını verdi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu...
SON DAKİKA: Dybala, Galatasaray kararını verdi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in lideri Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Paulo Dybala'yı gündemine aldı. Arjantinli oyuncu ile yapılan transfer görüşmelerinde Mauro Icardi'nin maaşı baz alındı ve tavan ücret 10 milyon Euro olarak belirlendi. İtalyanlar, Dybala'nın Galatasaray'a transferi konusunda kararını verdiğini iddia ederek flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.12.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:15