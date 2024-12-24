Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Dybala, Galatasaray kararını verdi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu...

SON DAKİKA: Dybala, Galatasaray kararını verdi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in lideri Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Paulo Dybala'yı gündemine aldı. Arjantinli oyuncu ile yapılan transfer görüşmelerinde Mauro Icardi'nin maaşı baz alındı ve tavan ücret 10 milyon Euro olarak belirlendi. İtalyanlar, Dybala'nın Galatasaray'a transferi konusunda kararını verdiğini iddia ederek flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2024 19:12 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:15
SON DAKİKA: Dybala, Galatasaray kararını verdi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu...

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna başarılı bir şekilde devam eden Galatasaray'da gözler artık transfer dönemine çevrildi.

SON DAKİKA: Dybala, Galatasaray kararını verdi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu...

Özellikle hücum bölgesine takviye yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı takım, bu doğrultuda İtalya'nın Roma takımında forma giyen Paulo Dybala'yı gündemine aldı.

SON DAKİKA: Dybala, Galatasaray kararını verdi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu...

Arjantinli oyuncu ile görüşmeler gerçekleştiren Galatasaray'ın yıldız isme teklifini yaptığı iddia edilmişti.

SON DAKİKA: Dybala, Galatasaray kararını verdi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu...

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Dybala, flaş bir karar aldı.

SON DAKİKA: Dybala, Galatasaray kararını verdi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu...

Haberde, 31 yaşındaki oyuncunun, Roma'dan ayrılmama kararı alma eğiliminde olduğu öne sürüldü.

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