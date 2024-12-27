Son dakika: Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştığını açıkladı! Türkiye’den transfer olacak mı sorusunu yanıtladı...

"FUTBOL AKLINI SAKIN EMEKLİ ETME"

"Çok iyiyim. Zaten ben o hırsta olmazsam ben kendim söylerim. Her tarafı takip ediyorum, okuyorum. Hazırım, iyiyim. Eşimin bana çok güzel bir sözü var, "Futbol aklını sakın emekli etme" diye dolayısıyla iyiyim. Çalışan arkadaşlarım için parantez açayım, hepsi birbirinden önemli insanlar. Ama bir parantez, şimdiye kadar çalıştıklarıma da parantez açmak istiyorum. Bu kez Necati yok mesela. Hayatımda birçok insanla çalıştım.