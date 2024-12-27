Trend Galeri Trend Spor Son dakika: Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştığını açıkladı! Türkiye'den transfer olacak mı sorusunu yanıtladı...

Son dakika: Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştığını açıkladı! Türkiye'den transfer olacak mı sorusunu yanıtladı...

Son dakika haberleri: Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu. Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, 'Türkiye'den transfer olacak mı?' sorusuna da açıklık getirdi.İşte Fatih Terim'in flaş sözleri...

Giriş Tarihi: 27.12.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 14:06
Son dakika: Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştığını açıkladı! Türkiye’den transfer olacak mı sorusunu yanıtladı...

Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'un çalıştıran 71 yaşındaki teknik direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın yeni hocası oldu.

Son dakika: Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştığını açıkladı! Türkiye’den transfer olacak mı sorusunu yanıtladı...

Terim, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Fatih Terim'in ilk sözleri...

Son dakika: Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştığını açıkladı! Türkiye’den transfer olacak mı sorusunu yanıtladı...

"27 ARALIK'A DİKKAT"

"Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig. Çok şöhretli oyuncular ve hocalarıyla. 2034 Dünya Kupası'nı alan bir ülkeye gidiyoruz. Ben de bir çok şeyi merak ediyorum. Birkaç ay önce de Doha'daydık zaten. Geçen sene 27 Aralık'ta Panathinaikos'a gitmiştim. Yine 27 Aralık. Aralık aylarına dikkat etmek lazım."

Son dakika: Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştığını açıkladı! Türkiye’den transfer olacak mı sorusunu yanıtladı...

"SEZON SONU MEMNUNSAK DEVAM"

"Birçok şey konuşuldu. Daha güzel bir karara vardık. Sezon sonunda memnunsak devam edilir, memnun değilsek başka bir şey düşünülür. Tüm konsantrasyonumuzu lige, kupaya ve takıma çevirmek istiyorum. Şimdi de o durumdayım."

Son dakika: Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştığını açıkladı! Türkiye’den transfer olacak mı sorusunu yanıtladı...

"FUTBOL AKLINI SAKIN EMEKLİ ETME"

"Çok iyiyim. Zaten ben o hırsta olmazsam ben kendim söylerim. Her tarafı takip ediyorum, okuyorum. Hazırım, iyiyim. Eşimin bana çok güzel bir sözü var, "Futbol aklını sakın emekli etme" diye dolayısıyla iyiyim. Çalışan arkadaşlarım için parantez açayım, hepsi birbirinden önemli insanlar. Ama bir parantez, şimdiye kadar çalıştıklarıma da parantez açmak istiyorum. Bu kez Necati yok mesela. Hayatımda birçok insanla çalıştım.

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