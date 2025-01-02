Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Fatih Terim, Galatasaray'dan eski gözdesini Al-Shabab'a alıyor! Görüşmeler başladı...

SON DAKİKA: Fatih Terim, Galatasaray'dan eski gözdesini Al-Shabab'a alıyor! Görüşmeler başladı...

SON DAKİKA HABERİ: Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ın başına geçen teknik direktör Fatih Terim, transfer için kolları sıvadı. Deneyimli teknik direktör, Galatasaray'dan eski gözdesine kancayı taktı. Terim'in takımının, yıldız ismi transfer etmek için görüşmelere başladığı duyuruldu. İşte flaş haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.01.2025 19:36 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 19:41
SON DAKİKA: Fatih Terim, Galatasaray’dan eski gözdesini Al-Shabab’a alıyor! Görüşmeler başladı...

Türk futbolu Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, radikal bir karar alarak tekrardan teknik direktörlüğe döndü.

SON DAKİKA: Fatih Terim, Galatasaray’dan eski gözdesini Al-Shabab’a alıyor! Görüşmeler başladı...

Suudi Arabistan'a giderek Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, takımı güçlendirmek adına da harekete geçti.

SON DAKİKA: Fatih Terim, Galatasaray’dan eski gözdesini Al-Shabab’a alıyor! Görüşmeler başladı...

Terim, Suudi Arabistan Pro Lig'de 23 puanla 6.sırada bulunan Al-Shabab'ın transfer çalışmalarına hız verdi.

SON DAKİKA: Fatih Terim, Galatasaray’dan eski gözdesini Al-Shabab’a alıyor! Görüşmeler başladı...

Bu doğrultuda tecrübeli teknik adam, Galatasaray'daki döneminden eski öğrencisini transfer etmek istiyor.

SON DAKİKA: Fatih Terim, Galatasaray’dan eski gözdesini Al-Shabab’a alıyor! Görüşmeler başladı...

FATİH TERİM, LEMINA'YI İSTİYOR

Suudi Arabistan ekibi, Fatih Terim'in verdiği raporun ardından Gabonlu oyuncu Mario Lemina'yı renklerine bağlamak için kolları sıvadı.

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