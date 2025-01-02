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SON DAKİKA: Fatih Terim, Galatasaray'dan eski gözdesini Al-Shabab'a alıyor! Görüşmeler başladı...
SON DAKİKA: Fatih Terim, Galatasaray'dan eski gözdesini Al-Shabab'a alıyor! Görüşmeler başladı...
SON DAKİKA HABERİ: Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ın başına geçen teknik direktör Fatih Terim, transfer için kolları sıvadı. Deneyimli teknik direktör, Galatasaray'dan eski gözdesine kancayı taktı. Terim'in takımının, yıldız ismi transfer etmek için görüşmelere başladığı duyuruldu. İşte flaş haberin detayları...
Giriş Tarihi: 02.01.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 19:41