Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Fatih Terim'den Al Shabab - Al Fayha maçına damga vuran sevinç! Hamdallah'ın golünü böyle kutladı...

SON DAKİKA: Fatih Terim'den Al Shabab - Al Fayha maçına damga vuran sevinç! Hamdallah'ın golünü böyle kutladı...

SON DAKİKA HABERİ: Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı ilk maçta galibiyet aldı. Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası Çeyrek Final maçında Al Fayha'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. Fatih Terim'in gollerdeki sevinci kameralara yansırken, Galatasaray detayı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 06.01.2025 20:55 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 21:14
SON DAKİKA: Fatih Terim’den Al Shabab - Al Fayha maçına damga vuran sevinç! Hamdallah’ın golünü böyle kutladı...

Suudi Arabistan Kral Kupası Çeyrek Final maçında Fatih Terim'in takımı Al Shabab ile Al Fayha karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA: Fatih Terim’den Al Shabab - Al Fayha maçına damga vuran sevinç! Hamdallah’ın golünü böyle kutladı...

Terim, kısa süre önce imza attığı Al Shabab'ın başındaki ilk resmi maçına Al Fayha karşısında çıktı.

SON DAKİKA: Fatih Terim’den Al Shabab - Al Fayha maçına damga vuran sevinç! Hamdallah’ın golünü böyle kutladı...

Al-Shabab Club Stadyumu'nda oynanan maça Al Shabab çok hızlı başladı. 2'nci dakikada Daniel Podence takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

SON DAKİKA: Fatih Terim’den Al Shabab - Al Fayha maçına damga vuran sevinç! Hamdallah’ın golünü böyle kutladı...

Karşılaşmanın 26'ncı dakikasında bu kez Hamdallah sahneye çıktı. Al Shabab, Al Fayha karşısında bu golle birlikte skoru 2-0'a getirdi.

SON DAKİKA: Fatih Terim’den Al Shabab - Al Fayha maçına damga vuran sevinç! Hamdallah’ın golünü böyle kutladı...

Maçı 2-0 kazanan Fatih Terim'in öğrencileri, Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.

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