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SON DAKİKA: Fatih Terim'den Al Shabab - Al Fayha maçına damga vuran sevinç! Hamdallah'ın golünü böyle kutladı...
SON DAKİKA: Fatih Terim'den Al Shabab - Al Fayha maçına damga vuran sevinç! Hamdallah'ın golünü böyle kutladı...
SON DAKİKA HABERİ: Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı ilk maçta galibiyet aldı. Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası Çeyrek Final maçında Al Fayha'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. Fatih Terim'in gollerdeki sevinci kameralara yansırken, Galatasaray detayı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 06.01.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 21:14