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SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar yenilgisi sonrası olay sözler: Yapıyı bırak takıma...

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4.haftasında deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı Lacivertlilerde teknik direktör Mourinho'nun Trabzonspor maçı sonrası, "Türkiye Ligi'ni kim izlesin" yorumu gündem olmuştu. Sabah Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan hem Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı performansını hem de Portekizli çalıştırıcının bu sözlerini yorumladı.

Giriş Tarihi: 09.11.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 07:14
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar yenilgisi sonrası olay sözler: Yapıyı bırak takıma...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 yenilerek büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Teknik direktör Jose Mourinho, cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar yenilgisi sonrası olay sözler: Yapıyı bırak takıma...

Portekizli çalıştırıcının Trabzonspor ile oynanan maç sonrasında, "Türkiye Ligi'ni kim izlesin" ifadeleri gündeme oturmuştu. AZ Alkmaar maçı sonrası taraftarlar, Avrupa'da oynanan oyuna isyan ederek tepki gösterdiler.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar yenilgisi sonrası olay sözler: Yapıyı bırak takıma...

Sabah Spor'un usta yazarları Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı performansını ve Mourinho'yu değerlendirdi.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar yenilgisi sonrası olay sözler: Yapıyı bırak takıma...

SORU: F.Bahçe, genç bir takıma yenildi. Mourinho, "Türkiye Ligi'ni kim izlesin" demişti. AZ Alkmaar maçı sonrası taraftarlar, "Bu F.Bahçe'yi kim izlesin" yorumu yaptı. Siz ne dersiniz?

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar yenilgisi sonrası olay sözler: Yapıyı bırak takıma...

Ömer Üründül: Mantığımla bağdaşmıyor

Fenerbahçe'de takımın fizik kondisyonu yetersiz. Orta sahanın performansı iyi değil. Fred düşüş yaşıyor. İsmail çok formsuz. Szymanski koşuyor ama üretemiyor. Amrabat da ön liberoda idare ediyor. Dzeko belli bir yaşa geldi.

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