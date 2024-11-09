SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar yenilgisi sonrası olay sözler: Yapıyı bırak takıma...
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4.haftasında deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı Lacivertlilerde teknik direktör Mourinho'nun Trabzonspor maçı sonrası, "Türkiye Ligi'ni kim izlesin" yorumu gündem olmuştu. Sabah Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan hem Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı performansını hem de Portekizli çalıştırıcının bu sözlerini yorumladı.
Giriş Tarihi: 09.11.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 07:14