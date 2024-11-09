SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci'den dev takıma 3 yıllık imza! Herkes Fenerbahçe derken o...
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, Sarı Lacivertli takımla henüz yeni sözleşme imzalamadı. Bu durum, transfer dedikodularının da çıkmasına neden oluyor. Pek çok Avrupa kulübü, milli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Son olarak İspanyol basını, 29 yaşındaki oyuncu için sürpriz bir transfer iddiasında bulundu. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 09.11.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 18:38