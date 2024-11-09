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SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci'den dev takıma 3 yıllık imza! Herkes Fenerbahçe derken o...

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, Sarı Lacivertli takımla henüz yeni sözleşme imzalamadı. Bu durum, transfer dedikodularının da çıkmasına neden oluyor. Pek çok Avrupa kulübü, milli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Son olarak İspanyol basını, 29 yaşındaki oyuncu için sürpriz bir transfer iddiasında bulundu. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 09.11.2024 18:36 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 18:38
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci’den dev takıma 3 yıllık imza! Herkes Fenerbahçe derken o...

Fenerbahçe ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini henüz yenilemeyen İrfan Can Kahveci hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci’den dev takıma 3 yıllık imza! Herkes Fenerbahçe derken o...

Hem Türkiye'den hem Avrupa'dan kulüpler, kontrat durumunu yakından takip ederken, bazı takımların İrfan Can Kahveci ile temasa geçtiği iddia edildi.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci’den dev takıma 3 yıllık imza! Herkes Fenerbahçe derken o...

Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu kulüpler, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek için adeta yarışa geçti.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci’den dev takıma 3 yıllık imza! Herkes Fenerbahçe derken o...

İspanyol basını, milli oyuncunun transfer olacağı takımı detaylarıyla birlikte duyurdu. İşte detaylar...

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci’den dev takıma 3 yıllık imza! Herkes Fenerbahçe derken o...

SEVILLA HAREKETE GEÇTİ

LaLiga ekiplerinden Sevilla'nın, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna dahil etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.

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