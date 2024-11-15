SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Levent Mercan ve Oğuz Aydın'dan Zenit maçında harika performans! Ali Koç'tan istifa tezahüratlarına flaş tepki...
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, liglere verilen milli arada Rus temsilcisi Zenit'i 2-1 mağlup etti. Sarı Lacivertlilerde maça 11'de başlayan Oğuz Aydın ve Levent Mercan, gösterdikleri performansla alkış aldı. Mücadelenin bitmesine yakın taraftarlardan 'Yönetim istifa' sesleri geldi. Tribünde bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tezahüratlara olan tepkisi ise çok konuşuldu. İşte flaş haberin detayları..
Giriş Tarihi: 15.11.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 23:14