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SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Levent Mercan ve Oğuz Aydın'dan Zenit maçında harika performans! Ali Koç'tan istifa tezahüratlarına flaş tepki...

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, liglere verilen milli arada Rus temsilcisi Zenit'i 2-1 mağlup etti. Sarı Lacivertlilerde maça 11'de başlayan Oğuz Aydın ve Levent Mercan, gösterdikleri performansla alkış aldı. Mücadelenin bitmesine yakın taraftarlardan 'Yönetim istifa' sesleri geldi. Tribünde bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tezahüratlara olan tepkisi ise çok konuşuldu. İşte flaş haberin detayları..

Giriş Tarihi: 15.11.2024 23:09 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 23:14
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Levent Mercan ve Oğuz Aydın’dan Zenit maçında harika performans! Ali Koç’tan istifa tezahüratlarına flaş tepki...

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit takımıyla hazırlık müsabakasında karşılaştı.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Levent Mercan ve Oğuz Aydın’dan Zenit maçında harika performans! Ali Koç’tan istifa tezahüratlarına flaş tepki...

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Sarı Lacivertliler, 20. dakikada Cenk Tosun'un golüyle öne geçti.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Levent Mercan ve Oğuz Aydın’dan Zenit maçında harika performans! Ali Koç’tan istifa tezahüratlarına flaş tepki...

Fenerbahçe, golün ardından baskılı oyununu sürdüremezken, konuk ekip 35. dakikada Erokhin ile beraberliği buldu ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle girildi.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Levent Mercan ve Oğuz Aydın’dan Zenit maçında harika performans! Ali Koç’tan istifa tezahüratlarına flaş tepki...

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada Levent Mercan'ın golüyle yeniden öne geçti.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Levent Mercan ve Oğuz Aydın’dan Zenit maçında harika performans! Ali Koç’tan istifa tezahüratlarına flaş tepki...

Kalan bölümde topun hakimiyetini elinde tutan ve rakibinin pozisyon bulmasına izin vermeyen Kanarya, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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