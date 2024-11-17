SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Youssef En-Nesyri'nin yeni takımını duyurdular! Anlaşma aşamasına gelindi...
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Süper Lig'de 26 puanla 2.sırada bulunan Fenerbahçe, Avrupa'da da yoluna devam ediyor. Sarı Lacivertliler, bir yandan da ocak ayı transfer dönemi için kadro planlamasını yapıyor. Gidecek ve kalacak isimler belli olmaya başlarken, Youssef En-Nesyri hakkında bir transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte En Nesyri'nin gideceği iddia edilen takım..
Giriş Tarihi: 17.11.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 18:25