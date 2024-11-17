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SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Youssef En-Nesyri'nin yeni takımını duyurdular! Anlaşma aşamasına gelindi...

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Süper Lig'de 26 puanla 2.sırada bulunan Fenerbahçe, Avrupa'da da yoluna devam ediyor. Sarı Lacivertliler, bir yandan da ocak ayı transfer dönemi için kadro planlamasını yapıyor. Gidecek ve kalacak isimler belli olmaya başlarken, Youssef En-Nesyri hakkında bir transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte En Nesyri'nin gideceği iddia edilen takım..

Giriş Tarihi: 17.11.2024 18:13 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 18:25
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Youssef En-Nesyri’nin yeni takımını duyurdular! Anlaşma aşamasına gelindi...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da ocak ayı transfer dönemi için yapılacak transferlere odaklandı.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Youssef En-Nesyri’nin yeni takımını duyurdular! Anlaşma aşamasına gelindi...

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Youssef En-Nesyri’nin yeni takımını duyurdular! Anlaşma aşamasına gelindi...

Sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'dan 19.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Youssef En-Nesyri için flaş bir transfer haberi ortaya atıldı.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Youssef En-Nesyri’nin yeni takımını duyurdular! Anlaşma aşamasına gelindi...

Son dakika geçilen haberde, Faslı santrfor En-Nesyri'nin yeni adresi duyuruldu.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Youssef En-Nesyri’nin yeni takımını duyurdular! Anlaşma aşamasına gelindi...

Suudi Arabistan basını, Suudi Pro Lig kulübü Al Nassr'ın, Sarı Lacivertli takımın santrforu En-Nesyri'yi gündemine aldığını öne sürdü.

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