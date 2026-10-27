Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | Fenerbahçe ayrılık kararı aldı! İsmail Kartal dönemi sona erdi

SON DAKİKA | Fenerbahçe ayrılık kararı aldı! İsmail Kartal dönemi sona erdi

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde, teknik direktör İsmail Kartal ile ayrılık kararı alındı.

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Giriş Tarihi: 27.10.2026 17:57 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 20:43
SON DAKİKA | Fenerbahçe ayrılık kararı aldı! İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanından 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe ayrılık kararı aldı! İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbi sonrası en çok eleştirilen isimler arasında yer almıştı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe ayrılık kararı aldı! İsmail Kartal dönemi sona erdi

Sarı-lacivertlilerde, zirve ile puan farkının 6'ya çıkması sonrası sıcak saatler yaşandığı öne sürüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Fenerbahçe ayrılık kararı aldı! İsmail Kartal dönemi sona erdi

AYRILIK İDDİASI

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!

SON DAKİKA | Fenerbahçe ayrılık kararı aldı! İsmail Kartal dönemi sona erdi

İlk olarak kulüp binasında Cihan Kamer'le toplantı yapan Aziz Yıldırım, akşam saatlerinde Samandıra'da İsmail Kartal ile bir araya geldi. Karşılıklı anlaşma ile İsmail Kartal'la yollar ayrıldı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe ayrılık kararı aldı! İsmail Kartal dönemi sona erdi

ROMA MAÇINDA BIRAKMIŞTI

İsmail Kartal, Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sonrası istifa ettiğini açıklamıştı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe ayrılık kararı aldı! İsmail Kartal dönemi sona erdi

Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin ile görüşen İsmail Kartal daha sonra görevine geri dönmüştü.

SON DAKİKA | Fenerbahçe ayrılık kararı aldı! İsmail Kartal dönemi sona erdi

AZİZ YILDIRIM 'GÖNDERMEYECEĞİM' DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kısa süre önce İsmail Kartal'ın geleceğine dair konuşmuştu.

SON DAKİKA | Fenerbahçe ayrılık kararı aldı! İsmail Kartal dönemi sona erdi

Aziz Yıldırım şu sözleri dile getirmişti: "İsmail Kartal istifa etti, ben göndermem bunu bilin. Ben gidene kadar İsmail Kartal gitmek istemezse ben göndermeyeceğim."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #GALATASARAY #SÜPER LİG