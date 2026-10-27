SON DAKİKA | Fenerbahçe ayrılık kararı aldı! İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanından 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbi sonrası en çok eleştirilen isimler arasında yer almıştı. Sarı-lacivertlilerde, zirve ile puan farkının 6'ya çıkması sonrası sıcak saatler yaşandığı öne sürüldü. AYRILIK İDDİASI A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! İlk olarak kulüp binasında Cihan Kamer'le toplantı yapan Aziz Yıldırım, akşam saatlerinde Samandıra'da İsmail Kartal ile bir araya geldi. Karşılıklı anlaşma ile İsmail Kartal'la yollar ayrıldı. ROMA MAÇINDA BIRAKMIŞTI İsmail Kartal, Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sonrası istifa ettiğini açıklamıştı. Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin ile görüşen İsmail Kartal daha sonra görevine geri dönmüştü. AZİZ YILDIRIM 'GÖNDERMEYECEĞİM' DEMİŞTİ Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kısa süre önce İsmail Kartal'ın geleceğine dair konuşmuştu. Aziz Yıldırım şu sözleri dile getirmişti: 'İsmail Kartal istifa etti, ben göndermem bunu bilin. Ben gidene kadar İsmail Kartal gitmek istemezse ben göndermeyeceğim.'