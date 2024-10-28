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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar, Amrabat'ın penaltı pozisyonuna son noktayı koydu! İki önemli hatası...

F.BAHÇE – BODRUM FK YAZAR YORUMLARI: Fenerbahçe, Süper Lig'in 10.haftasında Sipay Bodrum FK'yı sahasında 2-0 mağlup ederek puanını 20'ye yükseltti. Sarı Lacivertliler, Galatasaray ile Beşiktaş'ın oynayacağı haftayı kayıpsız atlattı. Sabah Spor'un usta kalemleri Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Fenerbahçe – Bodrum FK maçını ve tartışmaları pozisyonları değerlendirdi. Yazarlardan Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Amrabat'ın yerde kaldığı pozisyona son noktayı koydu. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 28.10.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 07:07
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar, Amrabat’ın penaltı pozisyonuna son noktayı koydu! İki önemli hatası...

Süper Lig'in 10.haftasında Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yı En Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar, Amrabat’ın penaltı pozisyonuna son noktayı koydu! İki önemli hatası...

Sabah Spor'un usta yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, FenerbahçeBodrum FK maçını değerlendirdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar, Amrabat’ın penaltı pozisyonuna son noktayı koydu! İki önemli hatası...

GÜRCAN BİLGİÇ: TARAFTARIN TAKIMI!

Taraftarın takımı! Üç gün önce Manchester United karşısında "rüştünü" ispatlayan takımdı Fenerbahçe. Ölçüm aletlerine göre neler yapabileceklerini, daha ne kadar iyi olabileceklerini gösterdiler. Bu 90 dakika özellikle Mourinho'ya nasıl iyi bir kadrosu olduğunu hatırlatmakla kalmadı, oyuncu grubuna da öz güveni getirdi. Bodrumspor maçına da bu futbolun ne kadar yansıyacağı bekleniyordu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar, Amrabat’ın penaltı pozisyonuna son noktayı koydu! İki önemli hatası...

Ofansif kadro, iki altı numara ile orta sahayı bloke etmek, "defansif" sabıkasına karşı Mourinho'nun itiraz dilekçesi gibi aslında. Not arasına "taraftarın takımı" diye de yazabiliriz. Beşinci dakika sonrasında "hop bakalım" dedi, İrfan Can Kahveci'yi hemen merkeze taşıdı, Maximin'e de "merkeze yaklaş" komutu gönderdi. Fenerbahçe'nin iki açığı artık bekleri; Osayi ve Kostic'ti. Top Fenerbahçe'de kaldı ama, ofansif aksiyon olarak "anlar" bekleniyordu. Herkes istediğini yapmakta özgürdü çünkü bir plan yoktu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar, Amrabat’ın penaltı pozisyonuna son noktayı koydu! İki önemli hatası...

Çift santrforlu oyuna veya beklerin tempo getirdiği futbola yeterince çalışmadıkları o kadar belliydi ki… Elbette ön tarafın birbirine yabancılığı da, "son pas kararlarındaki" hataların nedeni olabilir. Dimitrov ile Osayi arasında da düello vardı. Bire birin en yetenekli isimlerinden biri, mevkisinin en hızlısıyla birçok kez didişti, galip gelemedi. Osayi'nin iki kez gol denemesi, topa sürekli kendini göstermesi de rakibi geriye iten faktörlerdendi. Kritik haftaya kazanarak devam etmek önemliydi. Maçı kazandıran, iki takım arasındaki oyuncu kalitesinin getirdiği farktı.

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