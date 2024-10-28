SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar, Amrabat’ın penaltı pozisyonuna son noktayı koydu! İki önemli hatası...

Çift santrforlu oyuna veya beklerin tempo getirdiği futbola yeterince çalışmadıkları o kadar belliydi ki… Elbette ön tarafın birbirine yabancılığı da, "son pas kararlarındaki" hataların nedeni olabilir. Dimitrov ile Osayi arasında da düello vardı. Bire birin en yetenekli isimlerinden biri, mevkisinin en hızlısıyla birçok kez didişti, galip gelemedi. Osayi'nin iki kez gol denemesi, topa sürekli kendini göstermesi de rakibi geriye iten faktörlerdendi. Kritik haftaya kazanarak devam etmek önemliydi. Maçı kazandıran, iki takım arasındaki oyuncu kalitesinin getirdiği farktı.