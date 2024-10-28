SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar, Amrabat’ın penaltı pozisyonuna son noktayı koydu! İki önemli hatası...

F.BAHÇE – BODRUM FK YAZAR YORUMLARI: Fenerbahçe, Süper Lig'in 10.haftasında Sipay Bodrum FK'yı sahasında 2-0 mağlup ederek puanını 20'ye yükseltti. Sarı Lacivertliler, Galatasaray ile Beşiktaş'ın oynayacağı haftayı kayıpsız atlattı. Sabah Spor'un usta kalemleri Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Fenerbahçe – Bodrum FK maçını ve tartışmaları pozisyonları değerlendirdi. Yazarlardan Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Amrabat'ın yerde kaldığı pozisyona son noktayı koydu. İşte haberin detayları…