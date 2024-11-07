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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Anderson Talisca transferinin gerçekleri gün yüzüne çıktı! Fenerbahçe kararını menajeri Sabah Spor'a açıkladı...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Türkiye'de Beşiktaş forması giyen ve daha sonrasında sırasıyla Çin ve Arabistan takımlarına transfer olan Anderson Talisca, transfer dönemlerinde dedikodulara neden oluyor. Son olarak Brezilyalı yıldızın adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Menajeri Carlos Leite, 30 yaşındaki oyuncu hakkındaki gerçekleri Sabah Spor'a açıkladı. İşte detaylar…

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Giriş Tarihi: 07.11.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:43
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Anderson Talisca transferinin gerçekleri gün yüzüne çıktı! Fenerbahçe kararını menajeri Sabah Spor’a açıkladı...

Süper Lig'de Trabzonspor'u Amrabat'ın son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de moraller tavan yaptı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Anderson Talisca transferinin gerçekleri gün yüzüne çıktı! Fenerbahçe kararını menajeri Sabah Spor’a açıkladı...

Sarı Lacivertliler, lider konumda bulunan Galatasaray ile puan farkını 5'e düşürdü ve zirve takibini sürdürdü.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Anderson Talisca transferinin gerçekleri gün yüzüne çıktı! Fenerbahçe kararını menajeri Sabah Spor’a açıkladı...

Kanarya, bu akşam ise UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Anderson Talisca transferinin gerçekleri gün yüzüne çıktı! Fenerbahçe kararını menajeri Sabah Spor’a açıkladı...

Fenerbahçe'nin ligde ve Avrupa'da serüveni sürerken, bir yandan da ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Anderson Talisca transferinin gerçekleri gün yüzüne çıktı! Fenerbahçe kararını menajeri Sabah Spor’a açıkladı...

TALISCA İDDİASI

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Sarı Lacivertlilerde son olarak Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın adı geçmeye başladı.

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