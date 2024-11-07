SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Anderson Talisca transferinin gerçekleri gün yüzüne çıktı! Fenerbahçe kararını menajeri Sabah Spor'a açıkladı...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Türkiye'de Beşiktaş forması giyen ve daha sonrasında sırasıyla Çin ve Arabistan takımlarına transfer olan Anderson Talisca, transfer dönemlerinde dedikodulara neden oluyor. Son olarak Brezilyalı yıldızın adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Menajeri Carlos Leite, 30 yaşındaki oyuncu hakkındaki gerçekleri Sabah Spor'a açıkladı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 07.11.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:43