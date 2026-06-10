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Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım, golcü transferini bitiriyor! Aykut Kocaman'da tarih belli oldu...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım, golcü transferini bitiriyor! Aykut Kocaman'da tarih belli oldu...
Son dakika haberi: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, santrfor transferinde bir süredir görüşme yaptığı Serhou Guirassy'de mutlu sona yaklaştı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman'ın açıklanacağı gün de belli oldu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.06.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 16:31