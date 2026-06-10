Trend Galeri Trend Spor Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım, golcü transferini bitiriyor! Aykut Kocaman'da tarih belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım, golcü transferini bitiriyor! Aykut Kocaman'da tarih belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, santrfor transferinde bir süredir görüşme yaptığı Serhou Guirassy'de mutlu sona yaklaştı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman'ın açıklanacağı gün de belli oldu. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.06.2026 15:41 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 16:31
Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım, golcü transferini bitiriyor! Aykut Kocaman’da tarih belli oldu...

Fenerbahçe'de 8 yılın ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, hamlelerini peş peşe yapacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım, golcü transferini bitiriyor! Aykut Kocaman’da tarih belli oldu...

Başkan Yıldırım, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlarken, teknik direktör konusunda da sona geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım, golcü transferini bitiriyor! Aykut Kocaman’da tarih belli oldu...

A Spor'da yer alan habere göre Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmeye hazırlanıyor. Mazbata töreni sonrası düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında Kocaman isminde karar kılındı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım, golcü transferini bitiriyor! Aykut Kocaman’da tarih belli oldu...

CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Haberde, sarı-lacivertlilerin Aykut Kocaman'ı 12 Haziran Cuma günü resmen duyurmayı planladığı ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım, golcü transferini bitiriyor! Aykut Kocaman’da tarih belli oldu...

GUIRASSY BİTİYOR

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın yetkilendirdiği bir profesyonel, Serhou Guirassy ile bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım, golcü transferini bitiriyor! Aykut Kocaman’da tarih belli oldu...

MUTLU SON YAKIN

Haberin detayında, 30 yaşındaki deneyimli golcü Serhou Guirassy ile artık son şartların konuşulacağı aktarıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım, golcü transferini bitiriyor! Aykut Kocaman’da tarih belli oldu...

ANLAŞMA SAĞLANDI

Bonservis ve ödeme planı için ise Borussia Dortmund ile büyük oranda anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım, golcü transferini bitiriyor! Aykut Kocaman’da tarih belli oldu...

Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım'ın Serhou Guirassy'nin transferini bitirmek üzere olduğu da eklendi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım, golcü transferini bitiriyor! Aykut Kocaman’da tarih belli oldu...

46 MAÇTA OYNADI

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 46 karşılaşmada görev aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım, golcü transferini bitiriyor! Aykut Kocaman’da tarih belli oldu...

PERFORMANSI

3,218 dakika süre bulan Serhou Guirassy, rakip fileleri tam 22 kez sarsarken, 6 da asist katkısı üretmeyi başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım, golcü transferini bitiriyor! Aykut Kocaman’da tarih belli oldu...

SÖZLEŞME DURUMU

Guirassy'nin Alman temsilcisiyle olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım, golcü transferini bitiriyor! Aykut Kocaman’da tarih belli oldu...

MİLLİ FORMAYLA 11 GOL

Gine Milli Takımı formasını da 28 maçta terleten Guirassy, 11 kez rakip takım ağlarını havalandırmasını bildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım, golcü transferini bitiriyor! Aykut Kocaman’da tarih belli oldu...

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre tecrübeli yıldızın güncel piyasa değeri ise 32 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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