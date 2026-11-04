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Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo
Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u İstanbul'da devirdi. Sarı-lacivertlilerin zaferi sonrası UEFA kulüpler sıralaması yenilendi. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin güncel konumları netlik kazandı.
Giriş Tarihi: 04.11.2026 23:21
Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 23:24