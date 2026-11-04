Trend Galeri Trend Spor Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u İstanbul'da devirdi. Sarı-lacivertlilerin zaferi sonrası UEFA kulüpler sıralaması yenilendi. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin güncel konumları netlik kazandı.

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Giriş Tarihi: 04.11.2026 23:21 Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 23:24
Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

Avrupa futbolunun zirve organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Liverpool karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin zaferinin ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi.

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

UEFA kulüpler sıralamasında son duruma gözler çevrilirken güncel tabloyu sizler için derledik. İşte UEFA kulüpler sıralamasında son durum…

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

1- Bayern Münih | 133.500 puan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

2- Arsenal | 130.000 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

3- Real Madrid | 128.500 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

4- Paris Saint Germain | 127.000 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

5- Inter | 119.000 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

6- Barcelona | 110.250 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

7- Liverpool | 109.000 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

8- Manchester City | 108.500 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

9- Borussia Dortmund | 100.750 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

10- Bayer Leverkusen | 97.000 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

11- Aston Villa | 95.000 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

12- Atletico Madrid | 94.750 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

13- Roma | 83.750 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

14- Sporting | 80.000 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

15- Club Brugge | 78.250 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

16- Tottenham | 77.000 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

17- Porto | 76.750 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

18- Fiorentina | 76.250 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

19- Benfica | 76.000 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

20- Real Betis | 75.500 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

25- Fenerbahçe | 62.750 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

44- Galatasaray | 48.500 puan

Son dakika: Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

98- Başakşehir | 21.000 puan