Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı İstanbul'da mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında son duruma gözler çevrildi. UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ve Türkiye'nin yeri belli oldu.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 05.08.2026 22:29 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 23:10
SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin, İstanbul'daki zaferinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum merak konusu oldu.

SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ve Türkiye'nin listedeki yeri ortaya çıktı. İşte güncellenen haliyle UEFA ülke puanı sıralamasında yeni görünüm...

SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

1- İngiltere | 98.519 puan

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SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

2- İtalya | 84.232 puan

SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

3- İspanya | 78.618 puan

SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

4- Almanya | 76.688 puan

SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

5- Fransa | 65.082 puan

SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

6- Portekiz | 60.850 puan

SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

7- Belçika | 56.250 puan

SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

8- Hollanda | 49.229 puan

SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

9- Türkiye | 46.175 puan

SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

10- Polonya | 43.025 puan

SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

11- Çekya | 42.625 puan

SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

12- Yunanistan | 41.212 puan

SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

13- Danimarka | 35.431 puan

SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

14- Norveç | 34.012 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #STURM GRAZ #UEFA