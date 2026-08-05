Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı sonrası yenilendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı İstanbul'da mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında son duruma gözler çevrildi. UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ve Türkiye'nin yeri belli oldu.

Giriş Tarihi: 05.08.2026 22:29 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 23:10