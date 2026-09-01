Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden açıklandı! Transfer yapılacak pozisyon da belli oldu

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden açıklandı! Transfer yapılacak pozisyon da belli oldu

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında, futbol şubeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, transfer dönemine dair flaş açıklamalar yaptı. Kamer, takımdan ayrılacak isimleri de tek tek açıkladı. İşte sıcak gelişmenin detayları...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 01.09.2026 11:35 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 12:08
SON DAKİKA | Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden açıklandı! Transfer yapılacak pozisyon da belli oldu

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, sponsorluk töreninde takımdana ayrılacak isimler ve transfer hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden açıklandı! Transfer yapılacak pozisyon da belli oldu

"Eskiden 13-14 sene önce yöneticilik yaparken Brezilya'dan iki tane futbolcu almıştık. Bunlardan biri André Santos, biri de Baroni idi. Birisi de milli takımın sol bekiydi. Arkadaşlar tam 11 milyon euro ikisinin değeri. 5,5 milyon euro transfer ödemeli, 750 bin euro 800 bin euro maaşlar. Şimdi baktığınız zaman yani bir futbolcu için 40 milyon 50 milyon euro bonservis bedelleri, 7, 8, 9, 10 milyona varan maaşlar, %40 üzerine ödenen vergiler... Baktığınız zaman hakikaten hiç kolay değil bu ekonomi."

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden açıklandı! Transfer yapılacak pozisyon da belli oldu

"Bizi bağlayan 10+4 kuralı var. 10 tane futbolcumuz kadrolarını yerlerini aldı. Aslında 4 genç oyuncu da tamamlandı. Bir kadroyu oluşturken bir yandan geçmişten gelen sırtınızda yükler var. Daha önce maalesef 10+4 geleceği bile bile önlem alınmamış, 9-10 tane satmamız gereken bir oyuncu ekibiyle karşılaştık. TFF'ye teşekkür ediyorum, önemli ve değerli bir katkı sağladılar son değişiklikle. Oyuncular lisanslanabilecek, elde kalanlar. UEFA ve Türkiye Kupası'nda olabilecekler. Kötü niyetli birçok futbolcunun önüne geçildi."

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SON DAKİKA | Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden açıklandı! Transfer yapılacak pozisyon da belli oldu

3 STOPERLE YOLLAR AYRILDI

"Bizde bekleyen 2-3 futbolcu var, nasıl olsa lisans iptal olacak, 2-3 senelik parayı alacağız, cezalarını da alacağız, gideceğiz istediğimiz takımda oynayacağız diye bekleyenler vardı. Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız."

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden açıklandı! Transfer yapılacak pozisyon da belli oldu

OOSTERWOLDE TAKIMDA KALIYOR

"Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak."

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden açıklandı! Transfer yapılacak pozisyon da belli oldu

"23 yaş altı çalışmamız var. Transfer Avrupa'da bu gece, bizde 4'ünde bitiyor. Bizim 1-2 gün içinde genç, 23 yaş altı bir oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Bu gerçekleşmemesi halinde, hiç önemli değil."

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden açıklandı! Transfer yapılacak pozisyon da belli oldu

"TALISCA'YI UĞURLAYACAĞIZ"

"İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz."

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden açıklandı! Transfer yapılacak pozisyon da belli oldu

"KANATLARDA OYNAYAN 10 NUMARA"

"Biz kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içindeyiz. Olursa bunu değerlendireceğiz. Olmazsa kendi kadromuzda o pozisyonlarda kullanabileceğimiz çok değerli oyuncularımız var."

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden açıklandı! Transfer yapılacak pozisyon da belli oldu

"3 gün bir maç oynayacağız, kolay takvim değil. Kolay takvimden de gelmedik. Asensio'nun yokluğu çok önemli bizim için. Eğer stoperlerimizde sıkıntı olsaydı, yedeklememiştik. 3 günde 1 maç temposu kolay değil. Takım oturuyor. Buna da alışacak takım, değerli bir takımımız var. Olursa kanatlarda da oynayabilecek bir 10 numara arayışımız var. Arayışımız değil, görüşmelerimiz var. Olursa 1-2 gün içinde olacak. Olmazsa olmayacak."

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden açıklandı! Transfer yapılacak pozisyon da belli oldu

"İNGİLTERE'DEN BİR TAKIMLA GÖRÜŞÜYOR"

"Çağlar'ın nereye gideceğini bilmiyoruz. İngiltere'de bir kulüple görüşüyor diye biliyorum. Kendisini davet ettik, görüşeceğiz ve Allah nasip ederse yollarımızı ayıracağız."

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden açıklandı! Transfer yapılacak pozisyon da belli oldu

"Çağlar Söyüncü ile yollarımızı ayırmamızın nedenlerinden biri, Çağlar'ın taraftarımız tarafından sokulduğu psikolojik durum. Taraftarlarımızdan, 90 dakika pozitif destek bekliyoruz. İnşallah derbiyi de, Roma maçını da kazanacağız."

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden açıklandı! Transfer yapılacak pozisyon da belli oldu

"Chobani, Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız sebebiyle ekstra destekleri olacak. Dünyaya açılan bir marka. Şampiyonlar Ligi'nde Chobani markasıyla oynayacağız. Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. YouTuber arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasın. Bitti, kapandı. Alınacaksa 1 tane genç 23 yaş altı alınacak. Onunla ilgili toto başlamıştır. YouTuberlar şimdi onlarca alakasız futbolcuyu izlersiniz. Yerli yabancı transfer sezonumuz bizim açımızdan kapanmıştır."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ