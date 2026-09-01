SON DAKİKA | Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden açıklandı! Transfer yapılacak pozisyon da belli oldu

"3 gün bir maç oynayacağız, kolay takvim değil. Kolay takvimden de gelmedik. Asensio'nun yokluğu çok önemli bizim için. Eğer stoperlerimizde sıkıntı olsaydı, yedeklememiştik. 3 günde 1 maç temposu kolay değil. Takım oturuyor. Buna da alışacak takım, değerli bir takımımız var. Olursa kanatlarda da oynayabilecek bir 10 numara arayışımız var. Arayışımız değil, görüşmelerimiz var. Olursa 1-2 gün içinde olacak. Olmazsa olmayacak."