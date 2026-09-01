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SON DAKİKA | Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden açıklandı! Transfer yapılacak pozisyon da belli oldu
SON DAKİKA | Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden açıklandı! Transfer yapılacak pozisyon da belli oldu
Son dakika haberleri: Fenerbahçe Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında, futbol şubeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, transfer dönemine dair flaş açıklamalar yaptı. Kamer, takımdan ayrılacak isimleri de tek tek açıkladı. İşte sıcak gelişmenin detayları...
Giriş Tarihi: 01.09.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 12:08