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SON DAKİKA | Fenerbahçe'de İsmail Kartal antrenmana çıkmadı! İstifa kararı alınmıştı...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Roma maçının ardından görevinden istifa etmişti. Sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım, Kartal'ın bu kararını reddetse de deneyimli teknik adam, takımın gün içinde yaptığı antrenmanda yer almadı. İşte sıcak gelişmenin detayları..

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 11.09.2026 12:18 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 12:28
SON DAKİKA | Fenerbahçe’de İsmail Kartal antrenmana çıkmadı! İstifa kararı alınmıştı...
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçının ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de İsmail Kartal antrenmana çıkmadı! İstifa kararı alınmıştı...

AZİZ YILDIRIM KABUL ETMEDİ

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, 65 yaşındaki çalıştırıcının bu kararını kabul etmemiş ve görevine devam edeceğini duyurmuştu.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de İsmail Kartal antrenmana çıkmadı! İstifa kararı alınmıştı...

Buna karşın Fenerbahçe'de sabah saatlerinde sıcak bir gelişme daha meydana geldi.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de İsmail Kartal antrenmana çıkmadı! İstifa kararı alınmıştı...

ANTRENMANA ÇIKMADI

A Spor'un haberine göre; ismail Kartal saat 12'de başlayan antrenman için Samandıra'ya gelmedi.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de İsmail Kartal antrenmana çıkmadı! İstifa kararı alınmıştı...

Sarı-lacivertli oyuncuların ise rejenerasyon idmanı gerçekleştirdiği aktarıldı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de İsmail Kartal antrenmana çıkmadı! İstifa kararı alınmıştı...

OĞUZ ÇETİN GÖRÜŞME YAPACAK

Futbol Direktörü Oğuz Çetin, kısa süre içinde deneyimli teknik adam ile görüşme yapacak.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de İsmail Kartal antrenmana çıkmadı! İstifa kararı alınmıştı...
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #ROMA