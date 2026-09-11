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SON DAKİKA | Fenerbahçe'de İsmail Kartal antrenmana çıkmadı! İstifa kararı alınmıştı...
SON DAKİKA | Fenerbahçe'de İsmail Kartal antrenmana çıkmadı! İstifa kararı alınmıştı...
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Roma maçının ardından görevinden istifa etmişti. Sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım, Kartal'ın bu kararını reddetse de deneyimli teknik adam, takımın gün içinde yaptığı antrenmanda yer almadı. İşte sıcak gelişmenin detayları..
Giriş Tarihi: 11.09.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 12:28