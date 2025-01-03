Trend
Galeri
Trend Spor
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye çılgın maaş! İngilizler 'yok artık' dedirtecek teklifi duyurdu...
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye çılgın maaş! İngilizler 'yok artık' dedirtecek teklifi duyurdu...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de ikinci sırada yer alan ve Galatasaray ile zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, haziran ayında Premier Lig devi Manchester City ile kontratı sona erecek Kevin de Bruyne için harekete geçmişti. İngilizler, Fenerbahçe'nin yıldız isme yapacağı teklifi duyurdu. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 03.01.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:57