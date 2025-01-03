Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye çılgın maaş! İngilizler 'yok artık' dedirtecek teklifi duyurdu...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye çılgın maaş! İngilizler 'yok artık' dedirtecek teklifi duyurdu...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de ikinci sırada yer alan ve Galatasaray ile zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, haziran ayında Premier Lig devi Manchester City ile kontratı sona erecek Kevin de Bruyne için harekete geçmişti. İngilizler, Fenerbahçe'nin yıldız isme yapacağı teklifi duyurdu. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 03.01.2025 12:52 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:57
SON DAKİKA: Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne’ye çılgın maaş! İngilizler ’yok artık’ dedirtecek teklifi duyurdu...

Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrilirken, sezon sonu için de çalışmalar devam ediyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne’ye çılgın maaş! İngilizler ’yok artık’ dedirtecek teklifi duyurdu...

Sarı-lacivertliler, hem bu sezon şampiyonluk iddiasını sürdürmek hem de gelecek sezonun temellerini atmak için hareke geçti.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne’ye çılgın maaş! İngilizler ’yok artık’ dedirtecek teklifi duyurdu...

Kanarya'nın bu doğrultuda, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Kevin de Bruyne'yi gündemine aldığı iddia edilmişti.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne’ye çılgın maaş! İngilizler ’yok artık’ dedirtecek teklifi duyurdu...

Sarı-lacivertli yönetimin, haziran ayında kontratı bitecek 33 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kadrosuna dahil etmeyi planladığı öne sürülmüştü.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne’ye çılgın maaş! İngilizler ’yok artık’ dedirtecek teklifi duyurdu...

TRANSFERDE YENİ GELİŞME

İngiliz basını, FenerbahçeKevin de Bruyne hattında yaşanan yeni bir gelişmeyi okuyucularına duyurdu.

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