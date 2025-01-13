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SON DAKİKA | Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Hedefteki yeni isim ortaya çıktı...
SON DAKİKA | Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Hedefteki yeni isim ortaya çıktı...
SON DAKİKA | Süper Lig'de transfer sezonu bugün resmen başladı. Fenerbahçe de şampiyonluk yarışında elindeki kadroyu daha da güçlendirmek istiyor. Transfere dev bir bütçe ayıran sarı-lacivertliler, savunmaya takviye yapmayı hedefliyor. Kevin Danso ve Jaka Bijol'de olumlu bir karşılık alamayan Kanarya, yeni hedefini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin harekete geçtiği Ekvator Gineli oyuncu...
Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:49