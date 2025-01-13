Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Hedefteki yeni isim ortaya çıktı...

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Hedefteki yeni isim ortaya çıktı...

SON DAKİKA | Süper Lig'de transfer sezonu bugün resmen başladı. Fenerbahçe de şampiyonluk yarışında elindeki kadroyu daha da güçlendirmek istiyor. Transfere dev bir bütçe ayıran sarı-lacivertliler, savunmaya takviye yapmayı hedefliyor. Kevin Danso ve Jaka Bijol'de olumlu bir karşılık alamayan Kanarya, yeni hedefini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin harekete geçtiği Ekvator Gineli oyuncu...

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:49
SON DAKİKA | Fenerbahçe’den transferde ters köşe! Hedefteki yeni isim ortaya çıktı...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ara transfer döneminin bugün resmen başlamasıyla kadroya takviye için çalışmalarına hız verildi.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’den transferde ters köşe! Hedefteki yeni isim ortaya çıktı...

BÜTÇE 40-45 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, ara transfer için gözünü karartarak 40-45 milyon Euro'luk bir bütçe hazırladı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’den transferde ters köşe! Hedefteki yeni isim ortaya çıktı...

2 STOPER 1 SOL BEK

Kanarya, 'olmazsa olmaz' olarak gördüğü 2 stoper, 1 sol bek için sürekli bir engelle karşılaşıyor.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’den transferde ters köşe! Hedefteki yeni isim ortaya çıktı...

Fenerbahçe, üst düzey isimleri kovalıyor ancak kulüpleri ara transferde güç kaybı yaşamak istemiyor.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’den transferde ters köşe! Hedefteki yeni isim ortaya çıktı...

DANSO OLUMSUZA DÖNDÜ

Kevin Danso transferinde tok satıcıyı oynayan Lens, oyuncusunun ayrılmasına izin vermedi.

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