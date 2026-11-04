SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçları! İşte o 4 rakip…

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki galibiyetle birlikte puanını 5'e yükseltti. Fenerbahçe'de gözler, Şampiyonlar Ligi lig etabında kalan maçlara çevrildi. İşte sarı-lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları… İLK RAKİP SHAKHTAR Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk deplasmanına konuk olacak. Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı 25 Kasım'da Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak. LASK DEPLASMANI Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında LASK deplasmanında sahaya çıkacak. LASK ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka 9 Aralık'ta oynanacak. İÇ SAHADA RAKİP VILLARREAL Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Villarreal'i konuk edecek. Fenerbahçe ile Villarreal arasındaki karşılaşma 20 Ocak 2027'de oynanacak. SON MAÇ ATLETICO DEPLASMANI Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının son haftasında Atletico Madrid deplasmanına konuk olacak. Atletico Madrid ile Fenerbahçe arasındaki kritik maç 27 Ocak 2027'de oynanacak.