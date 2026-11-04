Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçları! İşte o 4 rakip…

SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçları! İşte o 4 rakip…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Liverpool'u İstanbul'da 3-2'lik skorla devirdi. Sarı-lacivertlilerin, Devler Ligi'nde kalan maçlarına gözler çevrildi.

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Giriş Tarihi: 04.11.2026 22:54 Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 22:56
SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçları! İşte o 4 rakip…

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçları! İşte o 4 rakip…

Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki galibiyetle birlikte puanını 5'e yükseltti.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçları! İşte o 4 rakip…

Fenerbahçe'de gözler, Şampiyonlar Ligi lig etabında kalan maçlara çevrildi. İşte sarı-lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçları! İşte o 4 rakip…

İLK RAKİP SHAKHTAR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk deplasmanına konuk olacak.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçları! İşte o 4 rakip…

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı 25 Kasım'da Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçları! İşte o 4 rakip…

LASK DEPLASMANI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında LASK deplasmanında sahaya çıkacak.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçları! İşte o 4 rakip…

LASK ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka 9 Aralık'ta oynanacak.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçları! İşte o 4 rakip…

İÇ SAHADA RAKİP VILLARREAL

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Villarreal'i konuk edecek.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçları! İşte o 4 rakip…

Fenerbahçe ile Villarreal arasındaki karşılaşma 20 Ocak 2027'de oynanacak.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçları! İşte o 4 rakip…

SON MAÇ ATLETICO DEPLASMANI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının son haftasında Atletico Madrid deplasmanına konuk olacak.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçları! İşte o 4 rakip…

Atletico Madrid ile Fenerbahçe arasındaki kritik maç 27 Ocak 2027'de oynanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #LİVERPOOL #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ