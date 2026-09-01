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SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi
SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan karşısında 3-0 kazandı ve çeyrek final bileti aldı. Filenin Sultanları'nın oynadığı maçın ardından dünya voleybol sıralaması güncellendi.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 20:59
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 21:08