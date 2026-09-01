Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan karşısında 3-0 kazandı ve çeyrek final bileti aldı. Filenin Sultanları'nın oynadığı maçın ardından dünya voleybol sıralaması güncellendi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 01.09.2026 20:59 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 21:08
SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan engelini 3-0'lık skorla geçti. Filenin Sultanları bu sonucun ardından çeyrek finale yükseldi.

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek final bileti aldığı maç sonrası dünya voleybol sıralaması güncellendi. İşte dünya voleybol sıralamasında son durum...

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

12- Almanya | 243.46 puan

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SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

11- Rusya | 277.59 puan (Men cezası kaldırıldı)

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

10- Hollanda | 286.86 puan

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

9- Sırbistan | 293.37 puan

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

8- Kanada | 307.82 puan

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

7- Çin | 311.83 puan

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

6- Japonya | 323.69 puan

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

5- Amerika Birleşik Devletleri | 352.70 puan

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

4- Polonya | 355.91 puan

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

3- Türkiye | 382.56 puan

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

2- Brezilya | 403.61 puan

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

1- İtalya | 462.01 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #FİLENİN SULTANLARI #VOLEYBOL