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SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Azerbaycan’a set vermedi! Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi
SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Azerbaycan’a set vermedi! Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Azerbaycan karşısında 3-0 kazandı ve çeyrek final biletini aldı.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 18:05
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 20:49