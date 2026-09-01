Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Azerbaycan’a set vermedi! Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Azerbaycan’a set vermedi! Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Azerbaycan karşısında 3-0 kazandı ve çeyrek final biletini aldı.

Giriş Tarihi: 01.09.2026 18:05 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 20:49
SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Azerbaycan’a set vermedi! Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan ile kozlarını paylaştı.

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Azerbaycan’a set vermedi! Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi

Filenin Sultanları'nın Azerbaycan ile oynadığı maça Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yaptı.

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Azerbaycan’a set vermedi! Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi

SET VERMEDEN KAZANDIK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan karşısında parkeden 3-0 galip ayrıldı.

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SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Azerbaycan’a set vermedi! Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi

Filenin Sultanları'na galibiyeti getiren setler 25-14, 25-16 ve 25-22 şeklinde sonuçlandı.

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Azerbaycan’a set vermedi! Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi

ÇEYREK FİNALDEYİZ

Bu sonucun ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, , CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Azerbaycan’a set vermedi! Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi

RAKİBİMİZ BELLİ OLDU

Azerbaycan'ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya ile eşleşti.

SON DAKİKA | Filenin Sultanları, Azerbaycan’a set vermedi! Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi

Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda tek mağlubiyetini grup aşamasında Polonya karşısında yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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