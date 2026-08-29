Trend Galeri Trend Spor Son dakika: Galatasaray, Deniz Gül’ü ikna etti! Porto’ya yapılan teklif…

Son dakika: Galatasaray, Deniz Gül’ü ikna etti! Porto’ya yapılan teklif…

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Porto forması giyen Deniz Gül'ün transferinde gaza bastı. Milli yıldız, sarı-kırmızılıların teklifini kabul etti.

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Giriş Tarihi: 29.08.2026 20:35
Son dakika: Galatasaray, Deniz Gül’ü ikna etti! Porto’ya yapılan teklif…

Rafael Leao'yu kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Son dakika: Galatasaray, Deniz Gül’ü ikna etti! Porto’ya yapılan teklif…

UEFA'ya Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi yapacak olan Galatasaray'ın Deniz Gül'e kanca attığı belirtildi.

Son dakika: Galatasaray, Deniz Gül’ü ikna etti! Porto’ya yapılan teklif…

Sarı-kırmızılıların, Deniz Gül transferinde gözden çıkardığı bonservis belli oldu.

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Son dakika: Galatasaray, Deniz Gül’ü ikna etti! Porto’ya yapılan teklif…

MİLLİ GOLCÜ ATAĞI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın Deniz Gül'ü transfer etmek istediği belirtildi.

Son dakika: Galatasaray, Deniz Gül’ü ikna etti! Porto’ya yapılan teklif…

Sarı-kırmızılıların, Deniz Gül'ü transfer için ikna ettiği aktarıldı.

Son dakika: Galatasaray, Deniz Gül’ü ikna etti! Porto’ya yapılan teklif…

12 MİLYON EURO ÖNERİSİ

Galatasaray'ın Deniz Gül için Porto'ya 12 milyon Euro önerdiği vurgulandı.

Son dakika: Galatasaray, Deniz Gül’ü ikna etti! Porto’ya yapılan teklif…

Porto ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Son dakika: Galatasaray, Deniz Gül’ü ikna etti! Porto’ya yapılan teklif…

22 yaşındaki Deniz Gül'ün Porto ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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