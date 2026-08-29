Son dakika: Galatasaray, Deniz Gül’ü ikna etti! Porto’ya yapılan teklif…

Rafael Leao'yu kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. UEFA'ya Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi yapacak olan Galatasaray'ın Deniz Gül'e kanca attığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Deniz Gül transferinde gözden çıkardığı bonservis belli oldu. MİLLİ GOLCÜ ATAĞI Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın Deniz Gül'ü transfer etmek istediği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Deniz Gül'ü transfer için ikna ettiği aktarıldı. 12 MİLYON EURO ÖNERİSİ Galatasaray'ın Deniz Gül için Porto'ya 12 milyon Euro önerdiği vurgulandı. Porto ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. 22 yaşındaki Deniz Gül'ün Porto ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.