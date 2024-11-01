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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’ın Osimhen sonrası golcü planı ortaya çıktı! Süper Lig'in eski yıldızı da listede..

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Ancak Nijeryalı yıldızın Sarı Kırmızılı takımda kalmasının düşük bir ihtimal olması nedeniyle Aslan da alternatiflerini hazırlamaya başladı. Buna göre Osimhen'in ayrılığı sonrası transfer edilecek isimler ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın yeni forvet listesi…

Giriş Tarihi: 01.11.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:34
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’ın Osimhen sonrası golcü planı ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı da listede..

Galatasaray forması giyen ve son olarak Beşiktaş derbisinde gol atan Victor Osimhen, oynadığı maçlarda gol ya da asist olarak takıma katkı sağlıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’ın Osimhen sonrası golcü planı ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı da listede..

Yıldız oyuncu, son olarak derbide sahneye çıkmış ve Sara'nın ortasında topu kafayla ağlara yollayarak takımını rahatlatan golü atmıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’ın Osimhen sonrası golcü planı ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı da listede..

Sarı Kırmızılıların sezon başında Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı Osimhen, sezon sonunda Napoli'ye geri dönecek ve Avrupa'nın dev takımlarından birine transfer olacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’ın Osimhen sonrası golcü planı ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı da listede..

25 yaşındaki golcü oyuncuyu başta Chelsea ve PSG olmak üzere birçok dev kulüp yakından takip ederken, Galatasaray da planını yapmaya başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’ın Osimhen sonrası golcü planı ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızı da listede..

PLAN ORTAYA ÇIKTI!

Nijeryalı yıldız Osimhen'in yakın arkadaşı olan gazeteci Buchi Laba, Sarı Kırmızılı takımın Osimhen'in ardından planını açıkladı.

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