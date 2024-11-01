SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’ın Osimhen sonrası golcü planı ortaya çıktı! Süper Lig'in eski yıldızı da listede..
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Ancak Nijeryalı yıldızın Sarı Kırmızılı takımda kalmasının düşük bir ihtimal olması nedeniyle Aslan da alternatiflerini hazırlamaya başladı. Buna göre Osimhen'in ayrılığı sonrası transfer edilecek isimler ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın yeni forvet listesi…
Giriş Tarihi: 01.11.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:34