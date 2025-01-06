Trend Galeri Trend Spor Son dakika Galatasaray haberi: Yunus Akgün'ün yeni rotası belli oluyor! Dünya devi talip oldu...

Son dakika Galatasaray haberi: Yunus Akgün'ün yeni rotası belli oluyor! Dünya devi talip oldu...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Galatasaray'ın parlayan yıldızı haline gelen Yunus Akgün, dünya devinin radarına girdi. Gösterdiği performansla dikkat çeken millli oyuncunun yeni rotası için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İşte flaş transfer detayları...

Giriş Tarihi: 06.01.2025 15:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:59
Son dakika Galatasaray haberi: Yunus Akgün’ün yeni rotası belli oluyor! Dünya devi talip oldu...

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Yunus Akgün’ün yeni rotası belli oluyor! Dünya devi talip oldu...

Bu sezon Galatasaray'ın parlayan yıldızı Yunus Akgün, Premier Lig devinin radarına girdi. İşte flaş transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Yunus Akgün’ün yeni rotası belli oluyor! Dünya devi talip oldu...

CİMBOM ZORLU GÖZTEPE ENGELİNİ HATSIZ GEÇTİ

Son lig maçında evinde Göztepe'yi mağlup eden Cimbom, Osimhen ve Yunus Akgün golleriyle 2-1 galip geldi.

Son dakika Galatasaray haberi: Yunus Akgün’ün yeni rotası belli oluyor! Dünya devi talip oldu...

Zirve yarışında hata yapmayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı da korumuş oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Yunus Akgün’ün yeni rotası belli oluyor! Dünya devi talip oldu...

SEZONUN PARLAYAN İSMİ YUNUS AKGÜN

Bu sezon Kerem Aktürkoğlu'nun transferi sonrası takımın değişilmez parçası haline gelen Yunus Akgün, dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor.

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