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Son dakika Galatasaray haberi: Yunus Akgün'ün yeni rotası belli oluyor! Dünya devi talip oldu...
Son dakika Galatasaray haberi: Yunus Akgün'ün yeni rotası belli oluyor! Dünya devi talip oldu...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Galatasaray'ın parlayan yıldızı haline gelen Yunus Akgün, dünya devinin radarına girdi. Gösterdiği performansla dikkat çeken millli oyuncunun yeni rotası için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İşte flaş transfer detayları...
Giriş Tarihi: 06.01.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:59