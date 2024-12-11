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SON DAKİKA: Galatasaray'da Arias planı! Transfer için yıldız oyuncu devreye girdi...
SON DAKİKA: Galatasaray'da Arias planı! Transfer için yıldız oyuncu devreye girdi...
Ara transfer süreci yaklaşırken peş peşe gelen transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bek ve kanat transferi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da kanat bölgesi için rota bir kez daha Jhon Arias'a çevirdi. Cimbom transferi bitirmek için yıldız oyuncusunu devreye soktu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 11.12.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:25