Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Galatasaray'da Arias planı! Transfer için yıldız oyuncu devreye girdi...

SON DAKİKA: Galatasaray'da Arias planı! Transfer için yıldız oyuncu devreye girdi...

Ara transfer süreci yaklaşırken peş peşe gelen transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bek ve kanat transferi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da kanat bölgesi için rota bir kez daha Jhon Arias'a çevirdi. Cimbom transferi bitirmek için yıldız oyuncusunu devreye soktu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.12.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:25
SON DAKİKA: Galatasaray’da Arias planı! Transfer için yıldız oyuncu devreye girdi...

Son dakika haberi... Fluminense'de forma giyen Jhon Arias, Brezilya Ligi'nde 23 maçta 6 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekerken Galatasaray, ara transfer çalışmalarında yıldız futbolcu için yeniden devreye girdi.

SON DAKİKA: Galatasaray’da Arias planı! Transfer için yıldız oyuncu devreye girdi...

Fotomaç'ta yer alan habere göre; 28 yaşındaki futbolcu için Galatasaray bir oyuncusunu devreye soktu.

SON DAKİKA: Galatasaray’da Arias planı! Transfer için yıldız oyuncu devreye girdi...

Bu isim ise Davinson Sanchez. Kolombiyalı stoper vatandaşıyla sık sık temas kuran Sanchez; sarı-kırmızılı kulüp için arkadaşını ikna etmeye çalışıyor...

SON DAKİKA: Galatasaray’da Arias planı! Transfer için yıldız oyuncu devreye girdi...

Kolombiya Milli Takımı'nda da beraber oynayan ikili Galatasaray'da buluşmak istiyor.

SON DAKİKA: Galatasaray’da Arias planı! Transfer için yıldız oyuncu devreye girdi...

Fluminense ile Brezilya Serie A'da 2024 sezonunu tamamlayan Arias artık transfer görüşmelerine odaklanmayı amaçlıyor.

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