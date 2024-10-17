SON DAKİKA: Galatasaray’da dev operasyon! Transfer iddiaları sonrası 4 yıldız birden…

Takımdaki dengelere çok önem veren sarıkırmızılı kurmaylar, Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'la ilgili kararını verdi. Milli aranın ardından lige cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor maçıyla start verecek olan sarı kırmızılı teknik heyet, önündeki zorlu maraton için hazırlıklarını yaparken yönetim de iç transfer için adeta kolları sıvadı. İşte detaylar...