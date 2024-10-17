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SON DAKİKA: Galatasaray'da dev operasyon! Transfer iddiaları sonrası 4 yıldız birden…

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyip 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, iç transferde düğmeye bastı. Çeşitli iddialarla gündeme gelen dört futbolcu için karar verildi. Takım içi dengeleri gözeten Galatasaray yönetimi; bu kapsamda Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson için harekete geçti. İşte son dakika haberine dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:01
SON DAKİKA: Galatasaray’da dev operasyon! Transfer iddiaları sonrası 4 yıldız birden…

Takımdaki dengelere çok önem veren sarıkırmızılı kurmaylar, Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'la ilgili kararını verdi. Milli aranın ardından lige cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor maçıyla start verecek olan sarı kırmızılı teknik heyet, önündeki zorlu maraton için hazırlıklarını yaparken yönetim de iç transfer için adeta kolları sıvadı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray’da dev operasyon! Transfer iddiaları sonrası 4 yıldız birden…

Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'a sağladığı katkıyla şampiyonlukta büyük etkisi olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon takımına 11 maçta 4 gol ve 1 asist ile katkı sağladı.

SON DAKİKA: Galatasaray’da dev operasyon! Transfer iddiaları sonrası 4 yıldız birden…

Galatasaray'da ve A Milli Futbol Takımı'nda gösterdiği performans ile Avrupa'nın önemli takımlarını peşine takan Barış Alper Yılmaz'ın son maçlardaki yaşadığı düşüş dikkatlerden kaçmamıştı.

SON DAKİKA: Galatasaray’da dev operasyon! Transfer iddiaları sonrası 4 yıldız birden…

Form düşüklüğü yaşayan ve savunmaya destek vermemesi ile eleştirilen Barış Alper'e iddiaya göre ilk uyarı yapılmıştı.

SON DAKİKA: Galatasaray’da dev operasyon! Transfer iddiaları sonrası 4 yıldız birden…

Yunus Akgün ise sarı kırmızılı takımda sezonun en dikkat çeken ismi olarak öne çıkıyordu.

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