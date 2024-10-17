SON DAKİKA: Galatasaray'da dev operasyon! Transfer iddiaları sonrası 4 yıldız birden…
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyip 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, iç transferde düğmeye bastı. Çeşitli iddialarla gündeme gelen dört futbolcu için karar verildi. Takım içi dengeleri gözeten Galatasaray yönetimi; bu kapsamda Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson için harekete geçti. İşte son dakika haberine dair tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 17.10.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:01