Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor karşısında 2-1'lik skorla galip geldi. Galatasaray'da maç sonunda Okan Buruk kırmızı kartla cezalandırıldı. İLK ÖNCE SARI GÖRDÜ Okan Buruk son düdüğün ardından yardımcı hakeme yönelik itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Okan Buruk daha sonra Ali Şansalan ile yaşadığı diyalog sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı. DERBİDE YOK Galatasaray'da Okan Buruk, gördüğü kırmızı kartla birlikte Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. İRFAN SARALOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Okan Buruk'a gösterilen kırmızı karta maçtan sonra sert çıktı. Yayıncı kuruluşa konuşan Saraloğlu, 'Gözlemlerimizi bir kenara atmakta yarar var... Maçın yorumunu yapacak kişinin buradan uzaklaştırılmasına bir anlam veremiyorum' dedi. Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kartın sebebini açıklayan İrfan Saraloğlu, 'Maç sonu hocamız, oyuncuları kutlamak için sahaya gitti ve oyuncularına doğru yürümeye başladı. Sanki mecburiyet, kural varmış gibi benim elimi sıkmadı diye... Yakın olan hakem arkadaşımızın elini sıktı ve oyuncularına doğru yürümeye başladı hocamız fakat kırmızı kart' sözlerini dile getirdi. İrfan Saraloğlu son olarak, 'Burada olmak benim için keyifli değil. Bu konuşmayı yapmak istemiyorum! Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var, ona odaklandık. Tüm konsantrasyonumuzla bu maça çıkmamız gerekiyor. Bu davranış ve kart bizi üzdü ama aldığımız 3 puanla yolumuza devam edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz! Şampiyon olacağız' açıklamasını yaptı.